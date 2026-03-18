Comida gratis en California, del 19 al 22 de marzo: horarios y puntos de entrega
Miles de familias en California recurren a programas de asistencia alimentaria para cubrir sus necesidades básicas. Una de las organizaciones activas esta semana es el Central California Food Bank, que del 19 al 22 de marzo estará distribuyendo comida gratuita en distintos puntos del estado.
El sitio web de la organización destaca que la jornada se encuentra disponible con horarios y ubicaciones específicas donde las personas pueden acudir para recibir alimentos sin costo.
Dónde entregarán comida gratis en California: horarios y lugares
Jueves 19 de marzo
- California Hotel: 8:30 am – 10:30 am
- EOC Fresno – LLC: 9:00 am – 11:00 am
- Mountain Valley Church: 9:00 am – 11:00 am
- The Salvation Army Visalia: 9:00 am – 12:00 pm
- Westside Youth Center: 9:00 am – 2:00 pm
- Auberry – Big Sandy Rancheria: 10:00 am – 12:00 pm
- Clovis Community College: 10:00 am – 12:00 pm
- Episcopal Church of the Savior: 10:00 am – 12:00 pm
- Firebaugh: 10:00 am – 12:00 pm
- Lanare Community Center – Neighborhood Market: 10:00 am – 12:00 pm
- West Fresno Family Resource Center – NM: 12:30 pm – 2:30 pm
Viernes 20 de marzo
- Calwa – Rapto Divino: 8:00 am – 11:00 am
- Dinuba Hispanic SDA Church: 9:00 am – 11:00 am
- EOC – Parlier: 9:00 am – 11:00 am
- The Salvation Army Hanford: 9:00 am – 11:00 am
- Celebration Nation Madera: 10:00 am – 12:00 pm
- Friends of Calwa: 11:00 am – 1:00 pm
- Tule River Justice Center – NM: 11:00 am – 1:00 pm
- Mt. Olive Baptist Church: 1:00 pm – 3:00 pm
- Central Valley SDA Church: 2:00 pm – 4:00 pm
- A Hopeful Encounter: 3:00 pm – 5:00 pm
- Centro Familiar Cosecha Abundante: 3:00 pm – 5:00 pm
- Harmony Korean Church: 3:30 pm – 4:30 pm
Sábado 21 y domingo 22 de marzo
- University Presbyterian Church: 8:00 am – 10:00 am
- Annadale Baptist Church: 9:00 am – 11:00 am
- Westside Church of God: 9:00 am – 11:30 am
- New Kingdom Church: 10:00 am – 12:00 pm
- Pixley First Assembly of God: 10:00 am – 12:00 pm
- Valley Voices Stratford: 10:00 am – 12:00 pm
- Iglesia Jesucristo Mi Roca: 2:00 pm – 4:00 pm
- Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios: 2:00 pm – 4:00 pm
Los organizadores sugieren llegar con anticipación, ya que la demanda suele ser alta y los alimentos se entregan hasta agotar existencias. También se recomienda llevar bolsas reutilizables y documentos básicos de identificación.
