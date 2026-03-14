¿Es legal amarrar a tu perro afuera de una tienda en California? Esto dice la ley

En muchas ciudades es común ver perros atados a un poste, una reja o una señal mientras sus dueños entran a una tienda “por unos minutos”. Aunque esta práctica puede parecer habitual, en California existen normas específicas que regulan cómo y cuándo se puede restringir los movimientos de un perro.

La legislación estatal busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar del animal. Por esa razón, las autoridades han establecido reglas claras sobre el uso de cadenas, cuerdas u otros métodos para sujetar mascotas.

Qué dice la ley de California sobre amarrar perros

Según cita y explica el Shouse Law, el Código de Salud y Seguridad de California, sección 122335, regula lo que se conoce como las “leyes de amarrar perros”. Esta norma establece que es ilegal atar, encadenar o restringir a un perro a un objeto estacionario, como una caseta, un árbol o una cerca.

La ley considera que estas prácticas pueden afectar la salud y la seguridad del animal si se utilizan de forma permanente o prolongada. Entre los ejemplos de acciones prohibidas por esta normativa se incluyen:

Atar a un perro a una caseta durante largos periodos.

Sujetarlo a un árbol con una cuerda o cadena.

Amarrarlo al parachoques de un automóvil u otro objeto fijo.

Estas restricciones forman parte de un conjunto más amplio de leyes de protección animal que también incluyen normas contra la crueldad y el abandono de mascotas.

¿Significa que no puedes dejar a tu perro afuera de una tienda?

No necesariamente. La ley contempla algunas excepciones que permiten restringir a un perro por períodos breves y en circunstancias específicas.

Una de las más relevantes establece que un perro puede ser amarrado por un tiempo razonable mientras una persona realiza una tarea temporal. Esto significa que, en ciertos casos, dejar a un perro afuera de una tienda por unos minutos podría ser considerado legal si se cumplen ciertas condiciones.

Por ejemplo, el animal no debe quedar expuesto a peligro, calor extremo, tráfico o situaciones que puedan causarle estrés o daño.

También existen otras excepciones, como cuando el perro está atado a un sistema de línea de correr o polea que le permite moverse, cuando se encuentra en áreas de camping que lo requieren o en actividades relacionadas con la agricultura o el pastoreo.

Multas y sanciones por violar la ley

La violación de la sección 122335 del Código de Salud y Seguridad puede ser considerada un “wobbler”, lo que significa que el fiscal puede tratar el caso como una infracción o como un delito menor, dependiendo de la gravedad de la situación.

Las sanciones pueden incluir:

Una infracción , con multas de hasta $ 250 dólares .

, con multas de hasta $ . Un delito menor, con multas de hasta $1,000 dólares y/o hasta seis meses de cárcel en una prisión del condado.

Sin embargo, para que exista una condena, los fiscales deben demostrar que la persona ató o restringió al perro a un objeto fijo y que esta acción no estaba dentro de las excepciones permitidas por la ley.

En líneas generales, muchos expertos en bienestar animal recomiendan evitar esta práctica siempre que sea posible y optar por llevar a la mascota a lugares donde esté permitida su entrada o dejarla en casa si se trata de una visita breve a una tienda.

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