Mujer de Orange desaparece tras viajar a México

Una mujer del condado de Orange fue reportada como desaparecida desde el 15 de marzo después de salir de su casa en Santa Ana con el propósito de visitar a su familia en Tijuana, México.

Yasmín González Benítez, de 21 años y madre de una niña de 4 años, fue vista por última vez en su casa, en la cuadra 900 de Pine Street, en Santa Ana, informó el Departamento de Policía de la ciudad.

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On Sunday, March 15, 2026, Yasmin Gonzalez Benitez (21) left her residence in the 900 block of W. Pine Street and told her roommate she was traveling to Tijuana, MX, to visit family and would return later that evening. Yasmin left her… pic.twitter.com/GU6OFmq28d — SantaAnaPD (@SantaAnaPD) March 24, 2026

Supuestamente, Yasmín le mencionó a la mujer que le alquila el piso que emprendería un viaje a Tijuana para visitar a su familia y que regresaría por la noche de ese día.

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González Benítez dejó a su hija al cuidado de su arrendadora, Agripina González, quien también es la niñera de la menor. Actualmente, la hija de Yasmín está bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Orange.

Yasmín fue descrita con una estatura de 5’03” (1.60 metros), y un peso de 128 libras (58 kilogramos). Tiene el cabello rubio de longitud media y ojos marrones. Cuando viajó, vestía una chaqueta verde y pantalones vaqueros azules.

De acuerdo con la arrendadora, Yasmín únicamente viajó con su bolso, sin llevar equipaje o algo que indicara que podría ausentarse varios días, sin embargo, no ha regresado para reencontrarse con su hija, situación que la policía de Santa Ana considera muy extraña.

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“Ella todo el tiempo estuvo aquí con su hija, nunca la dejaba, siempre la llevaba a la escuela, la traía, le daba de comer”, declaró Agripina González en una entrevista con la cadena Telemundo.

La policía de Santa Ana dijo que fue el novio de Yasmín quien la reportó como desaparecida, mientras que la familia de la mujer no está cooperando con las autoridades, lo que les parece sospechoso.

“Ella nunca iría a Tijuana por ningún motivo, se veía muy feliz, salió de su casa y no se llevó nada consigo, por lo que resulta muy inusual que simplemente se marchara y nunca regresara“, dijo la oficial de información pública del Departamento de Policía de Santa Ana, Natalie García.

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“Hemos rastreado la zona, hablado con los vecinos y contactado a la familia, por ello, ahora hemos recurrido a las redes sociales y al público en general para ver si alguien puede ayudarnos a encontrar a Yasmín“, agregó.

Según la policía de Santa Ana, el hermano de Yasmín, con quien viajó a Tijuana, ya regresó a los Estados Unidos, pero no ha cooperado para su localización, al igual que su madre.

Si alguna persona conoce el paradero de Yasmín González Benítez, debe llamar al Departamento de Policía de Santa Ana al 714-245-8390, o por correo electrónico a vjurado@santa-ana.org.

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