Familiares buscan a joven hispana desaparecida en Los Ángeles

Familiares y detectives solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a una adolescente hispana que desapareció desde el 21 de febrero en el condado de Los Ángeles.

Ashley Alarcón, de 15 años, fue vista por última vez aproximadamente a las 10:00 p.m. del 21 de febrero en la cuadra 17800 de San Gabriel Avenue, en la ciudad de Cerritos, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

“La familia de Ashley está preocupada por su bienestar y está pidiendo la ayuda del público”, dijeron funcionarios del LASD.

Sigue leyendo: Cantante D4vd sería objetivo de investigación en caso de Celeste Rivas, en Los Ángeles

De acuerdo con el LASD, la adolescente hispana tiene una estatura de 5’03” (1.60 metros) y un peso aproximado de 150 libras (70 kilogramos). Tiene el cabello morado y ondulado y ojos marrones.

Cuando desapareció, Ashley Alarcón usaba una sudadera negra con capucha.

Sigue leyendo: Joven hispana desaparecida en Los Ángeles desde Halloween

Según los investigadores del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, se cree que la adolescente hispana podría dirigirse a Fullerton, pero no han podido contactarla.

Si alguna persona conoce el paradero de Ashley Alarcón, debe comunicarse con la estación del LASD de Cerritos al 562-860-0044.

Sigue leyendo: Hombre acusado de matar a esposa enfrentará todo el peso de la ley: fiscal de Los Ángeles

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Sigue leyendo:

· Adolescente hispana desaparecida en el este de Los Ángeles

· Joven hispana reportada como desaparecida en Los Ángeles

· Encuentran a hispana y dos hijos desaparecidos por tres semanas en Riverside