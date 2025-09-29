Adolescente hispana desaparecida en el este de Los Ángeles

Las autoridades buscan a una adolescente hispana que fue reportada como desaparecida este fin de semana en el área no incorporada del este de Los Ángeles.

Yaretzy Monserrat Guerrero, de 14 años, fue vista por última vez aproximadamente a las 3:00 p.m. de este sábado en la cuadra 1500 de Attridge Avenue, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

#LASD is Asking for the Public’s Help Locating At Risk Missing Juvenile, Yaretzy Monserrat Guerrero #EastLosAngeleshttps://t.co/n2RF4viokQ pic.twitter.com/WWDiyX5XzA — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 28, 2025

De acuerdo con el LASD, a Yaretzy Monserrat se le considera una menor en riesgo.

La joven de 14 años es descrita como una mujer hispana, de aproximadamente 5 pies de estatura y un peso aproximado de 170 libras. Tiene cabello negro lacio y ojos marrones.

En el momento en que Yaretzy Monserrat desapareció, fue vista con un suéter gris, una camisa gris y leggings negros, dijeron las autoridades en su comunicado.

Los familiares de la adolescente hispana dijeron a los investigadores que están profundamente preocupados por el bienestar de Yaretzy, por lo que instaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a que la proporcione a las autoridades.

Si alguna persona tiene información que pueda ser de ayuda para los detectives, debe comunicarse a la Estación Este de Los Ángeles, del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, al 323-264-4151.

Para presentar un reporte de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

