Detenido en Perú el presunto asesino de su esposa en Los Ángeles

El hombre que fue acusado de matar a su esposa y de arrojar su cuerpo en el Bosque Nacional Ángeles, fue arrestado en Perú, país al que huyó después de cometer el crimen, en compañía de sus hijos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que el sospechoso, Jossimar Cabrera Cornejo, de 36 años y residente de Lancaster, fue detenido este miércoles por tercera ocasión, en relación con el presunto asesinato de su esposa, Sheylla Gutiérrez Rosillo, de 33 años.

Se supo que Cabrera Cornejo había sido arrestado brevemente tanto en México, primera escala de su huida, como en Perú, en el momento en que llegó al aeropuerto de Lima, pero fue liberado porque no se habían presentado cargos en su contra de forma oficial en Estados Unidos.

Finalmente, Jossimar fue acusado de la muerte de Sheylla y se entregó a las autoridades en Lima, Perú, según funcionarios del LASD.

Las autoridades peruanas se encuentran en el proceso de extradición para que sea trasladado a California, donde sería juzgado.

Jossimar está acusado del crimen de Sheylla Gutiérrez, presuntamente cometido en su apartamento en Lancaster.

Inicialmente, la mujer fue reportada el 12 de agosto como desaparecida, pero posteriormente su esposo se convirtió en sospechoso después de que imágenes de una cámara de seguridad de un vecino lo mostraran arrastrando un objeto grande envuelto fuera de su casa en medio de la noche.

El 13 de agosto, el cuerpo de Sheylla fue descubierto en el Bosque Nacional Ángeles envuelto en una cobija similar a la que arrastraba Jossimar, dijeron las autoridades.

Cabrera escapó a su país natal, Perú, con los tres hijos de la pareja. Tras su primera detención en el aeropuerto de Lima, los tres menores fueron puestos bajo custodia preventiva y entregados a los familiares maternos.

La semana pasada se presentó una orden de extradición para traer a Jossimar Cabrera de regreso a California.

Aunque actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades policiales en América del Sur, se cree que el proceso de extradición puede ser largo y podría demorar varios meses.

En caso de ser declarado culpable de los cargos, Cabrera podría enfrentar una sentencia máxima de 26 años a cadena perpetua.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles todavía no ha revelado la causa exacta por la que murió Sheylla Gutiérrez, pero las circunstancias especiales presentadas por la fiscalía de distrito alegan que se utilizó un cuchillo para cometer el homicidio.

De acuerdo con el testimonio de algunos testigos, se cree que Sheylla fue víctima de violencia doméstica por parte de su esposo durante muchos años.

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones y se pide que si alguna persona tiene información que pueda ayudar a los detectives se comunique con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Si usted o alguien que conoce sufre violencia doméstica, puede encontrar ayuda llamando a la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233.

