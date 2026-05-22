Trump celebra salida de Stephen Colbert de ‘The Late Show’: “Era un muerto en vida”

Donald Trump volvió a encender la confrontación con los presentadores de televisión nocturna al celebrar públicamente la salida del comediante Stephen Colbert de ‘The Late Show’, programa que condujo durante más de una década en la cadena CBS.

El presidente reaccionó en su red Truth Social pocas horas después de la emisión final del programa y lanzó una dura crítica contra el conductor.

“Colbert finalmente se fue de CBS. ¡Es increíble que haya durado tanto!”, escribió el mandatario. Después añadió: “Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como un muerto en vida”.

Las declaraciones volvieron a colocar en el centro del debate la tensión entre Trump y figuras mediáticas que durante años utilizaron la sátira política para cuestionar su administración.

Colbert is finally finished at CBS. Amazing that he lasted so long! No talent, no ratings, no life. He was like a dead person. You could take any person off of the street and they would be better than this total jerk. Thank goodness he’s finally gone!



( TruthSocial: May 22 2026,… pic.twitter.com/hPNbMrkj8I — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 22, 2026

El final de “The Late Show” reaviva polémica

CBS y Paramount habían anunciado previamente la cancelación del programa, argumentando razones financieras y el complejo panorama que enfrenta actualmente la televisión nocturna en Estados Unidos.

“Se trata de una decisión puramente financiera”, explicó la empresa en un comunicado citado por medios estadounidenses. La compañía aseguró además que la determinación “no guarda relación con el contenido del programa ni con otros asuntos que estén ocurriendo en Paramount”.

Sin embargo, medios nacionales han señalado que la medida ocurre en medio de la revisión gubernamental sobre la fusión entre Paramount y Skydance, además de tensiones previas entre Trump y la cadena CBS.

Durante años, Colbert convirtió a Trump en uno de los principales objetivos de sus monólogos políticos, especialmente durante la campaña presidencial y su regreso a la Casa Blanca.

El mandatario incluso había pedido anteriormente el despido del conductor y de otros presentadores de late night por sus constantes críticas.

Stephen Colbert’s firing from CBS was the “Beginning of the End” for untalented, nasty, highly overpaid, not funny, and very poorly rated Late Night Television Hosts. Others, of even less talent, to soon follow. May they all Rest in Peace! President DONALD J. TRUMP



(… pic.twitter.com/98kCRup5Wd — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 22, 2026

Colbert cerró el programa con un tono emotivo

‘The Late Show’ fue estrenado en 1993 con David Letterman como conductor original. Colbert asumió la conducción en 2015 y rápidamente posicionó el espacio como uno de los programas de sátira política más influyentes de la televisión estadounidense.

En su último monólogo, el comediante evitó confrontar directamente a Trump y optó por despedirse con agradecimientos dirigidos a su audiencia y al equipo de producción.

“Hemos tenido la suerte de estar aquí durante los últimos 11 años. No podemos dar esto por sentado”, expresó Colbert durante la transmisión final.

El cierre del programa contó con la participación de figuras como Bryan Cranston, Paul Rudd, Ryan Reynolds y Paul McCartney.

McCartney fue el último invitado de la noche y acompañó a Colbert interpretando “Hello, Goodbye” de The Beatles, en una despedida que cerró una de las etapas más reconocidas de la televisión nocturna estadounidense.

Sigue leyendo: