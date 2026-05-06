La Opinión Hoy: Trump critica al Papa y lo acusa de poner en peligro a católicos

El presidente Donald Trump intensificó sus críticas al Papa León XIV acusando al pontífice de permitir que Irán desarrolle armamento nuclear y también de poner en riesgo a los católicos. En una entrevista con Hugh Hewitt, Trump afirmó que las acciones del líder de la Iglesia Católica ponen en riesgo a sus feligrese y a la población en general.

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“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos, a mucha gente”, así lo dijo el presidente y agregó que el Papa considera aceptable que Irán posea armas nucleares, aunque nunca lo ha dicho.

Por supuesto, el Papa, ciudadano estadounidense, ha solicitado en varias ocasiones el cese de hostilidades y la reanudación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Aunque no ha dirigido críticas explícitas o directas al presidente Trump, León XIV dio a entender, sin decirlo directamente, que no le gustaba cómo estaba actuando el gobierno de Estados Unidos en cuanto a la guerra con Irán.

Trump ha respondido a estos comentarios con ataques directos. El mes pasado publicó en Truth Social un mensaje en el que calificaba al Papa de débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Miembros católicos de la administración como el vicepresidente J. D. Vance intervenido para minimizar los comentarios del Papa sobre el conflicto, sugiriendo que el Vaticano debería limitarse a cuestiones de moralidad y asuntos internos de la iglesia, mientras que el presidente de Estados Unidos dicta la política exterior.

Por su parte el secretario de Estado Marco Rubio sostendrá una conversación franca con León XIV sobre las discrepancias entre Washington y la Santa Sede esto con respecto a la mencionada guerra con Irán.

Climate Power en Acción es una iniciativa estratégica enfocada en movilizar a la comunidad latina en Estados Unidos para tomar medidas urgentes y equitativas frente al cambio climático

Climate Power en Acción es una organización centrada en lograr avances políticos en materia climática, tiene una agenda permanente sobre nuestros progresos climáticos con especial énfasis en la inversión en energías limpias que benefician a las comunidades locales, exigiendo responsabilidades a las grandes corporaciones por las acciones que afectan a nuestro medio ambiente. Nos acompañó, como hace un año, Antonieta Cádiz, quien es directora ejecutiva de Climate Power en Acción, para hablar un poco lo que el recientemente celebrado Earth Day representa para nuestra comunidad.

En este Earth Day todo se volvió completamente digital a diferencia de años anteriores ¿Por qué se tomó esta decisión?¿Qué significa ese cambio para llegar a nuestra comunidad?

“Es un buen reflejo de dónde está nuestra comunidad hoy. Tras estudios nos están mostrando que nuestra comunidad está recibiendo muchísimo contenido digital a través de medios sociales como YouTube, por ejemplo, o Instagram, etcétera. Entonces, queríamos responder a esa necesidad de encontrar a nuestra comunidad donde realmente vive su día a día. Y por otra parte era importante hacer este especial siendo fieles a quiénes somos como organización y a quienes representamos. Yo te diría que en Acción es uno de los pocos grupos, posiblemente el único que está logrando hacer este trabajo de manera consistente y efectiva. Es una comunicación cultural relevante, anclada en temas como clima y su impacto en nuestra comunidad”, dijo Antonieta Cádiz.

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