La Opinión Hoy: Servicio Secreto balea a sujeto cerca del Monumento a Washington

Un individuo fue baleado este lunes 4 de mayo por agentes del Servicio inmediaciones del monumento a Washington en un incidente que provocó un amplio despliegue de seguridad en el centro de la capital estadounidense. De acuerdo con información oficial, el tiroteo ocurrió cerca de la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, una zona altamente vigilada por su cercanía con la Casa Blanca.

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Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del sujeto ni las circunstancias exactas que derivaron en el uso de la fuerza. El servicio secreto pidió a la población evitar el área mientras equipos de emergencia y seguridad respondían a la situación. Como medida preventiva, el complejo de la Casa Blanca fue cerrado temporalmente mientras se desarrollaban las investigaciones.

Durante el incidente, el presidente Donald Trump se encontraba encabezando un evento para pequeñas empresas dentro del recinto. A pesar del operativo, la agenda del mandatario continuó sin interrupciones según medios locales.

El suceso se da en un contexto reciente de alta tensión en materia de seguridad en Washington. Apenas semanas antes, un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca generó escenas de pánico, donde asistentes relataron momentos de incertidumbre.

Las autoridades federales no han detallado si el individuo baleado representaba una amenaza directa contra el funcionarios o instalaciones, aunque el protocolo del servicio secreto establece respuestas inmediatas ante cualquier riesgo potencial cercano al presidente o zonas protegidas. El área donde ocurrió el incidente permanece bajo resguardo mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

“El Chapo” insiste en anulación de condena y su retorno a México

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta en la Corte de Distrito Este de Nueva York en la que pide nuevamente anular su condena por narcotráfico y ordenar su retorno a México, esto debido a supuestas irregularidades en su juicio y en su proceso de extradición.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán del país de México que pelea por mi política de protección para obtener mi liberación con relación al veredicto erróneo de la Corte del Este. Esto dice la carta en inglés. Estoy escribiendo en mi representación que las cortes violaron mi política de evidencia”, escribió.

La carta presenta, evidentemente, varios errores de sintaxis y ortografía que hacen muy complicado entender la petición del Chapo, pero se refiere a que supuestamente hubo falta de evidencia en el juicio que lo llevó a una sentencia. Además, afirma que hubo un proceso erróneo en la extradición que le impidió permanecer en México, donde sí era tratado justamente, como lo dice en la carta.

Estas cartas han sido dirigidas a la Corte de Distrito Oeste, no directamente al juez Brian Cogan, quien lideró su juicio, por lo cual la petición se integró al expediente judicial junto con otras cuatro cartas que fueron enviadas en abril y mayo.

El Chapo afirma que las autoridades estadounidenses violaron su derecho a la primera y octava enmiendas de la Constitución en Estados Unidos.

En abril, el Chapo envió dos cartas, ambas en inglés. una del 9 de abril y otra del 10 de abril, en donde aborda protección equitativa de sus derechos, así como la primera y octava enmiendas.

Este lunes, el tribunal dio a conocer tres cartas más emitidas por el narcotraficante en la firmada el 23 de abril. El Chapo incluso afirma que en su apelación se habría ordenado un nuevo juicio, aunque eso evidentemente no ocurrió. La opinión solicitó una postura oficial a Mariel Colón, quien sigue registrada como la abogada del Chapo Guzmán. Sin embargo, no se ha obtenido una respuesta.

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