La Opinión Hoy: Marco Rubio visitará a León XIV en el Vaticano

El Papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que se produce un mes después del desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión en el Vaticano está prevista para este jueves, según adelantan medios italianos, señalando fuentes de la Santa Sede.

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León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, ahora hace un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un choque a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a la guerra en Irán.

Hace un mes, el 7 de abril, el Papa tachó de inaceptable la amenaza del presidente estadounidense de acabar con toda una civilización en su guerra contra Terán, a lo que Trump respondió llamándole “débil y pésimo en política exterior”.

Una semana después, León XIV zanjó el desencuentro asegurando no temer a la administración Trump ni tener algún interés en debatir con el mandatario, avanzando su intención de seguir predicando la paz.

El jefe de la diplomacia estadounidense volará a Roma para, además de otros previsibles compromisos en la capital italiana, reunirse con el Papa Compatriota y tratar de apuntalar la relación entre Washington y el Vaticano. No será la primera vez que se vean, sino que ya el 19 de mayo del 2025 León XIV se reunió con Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado.

Precisamente el próximo viernes 8 de mayo se cumplirá el primer aniversario de la elección de Prevost, una jornada que celebrará visitando el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, cerca de Nápoles, al sur de Italia.

Deporte

Repasamos la actividad deportiva del fin de semana, especialmente el evento boxístico que se llevó a cabo en Las Vegas, en la Arena T-Mobile, en dond se hicieron buenos los pronósticos y David Benavides está hecho un verdadero monstruo. Ricardo López Juárez, nos ofreció los detalles.

“Fue una exhibición de miedo la que nos regaló David Benavides en lo que es la función más grande de boxeo cada año, aunque debo indicar que esta vez Las Vegas estaba un poco muerto. La arena, de hecho, no se llenó. El tema político, el tema económico se siente muy fuerte en la ciudad del juego y aunque es un peleador espectacular, pues no tuvo la misma raza que suele tener Canelo Álvarez, que por cierto fue testigo de la función, pero no se quedó a ver la pelea estelar donde David Benavides le dio una paliza sin misericordia a Gilberto el zurdo Ramírez”, dijo Ricardo López Juárez.

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