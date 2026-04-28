La Opinión Hoy: Capturan a líder del CJNG por quien EE.UU. ofrecía $5 millones

Autoridades mexicanas asestaron un golpe relevante al crimen organizado con la detención de Audias Flores Silva, alias “El jardinero”, quien es señalado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y considerado por las agencias estadounidenses como un objetivo completamente prioritario.

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El arresto fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien detalló que la operación se llevó a cabo en el estado de Nayarit por elementos de la Secretaría de Marina a través de sus fuerzas especiales. De acuerdo con el funcionario, se trató de una acción planificada, desarrollada y ejecutada en coordinación con las instancias federales.

Flores Silva contaba con una orden de aprensión en México y era requerido también por autoridades de los Estados Unidos con fines de extradición.

Por información que condujera a su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, esto subraya su relevancia dentro de la estructura criminal. De acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y también de la DEA, El Jardinero fungía como uno de los comandantes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación con influencia en zonas estratégicas del Pacífico Mexicano, particularmente Nayarit y Estados colindantes.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan directamente con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, considerado durante años como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Incluso reportes de inteligencia lo ubicaban como posible sucesor dentro de la organización criminal tras la reciente muerte del capo.

Además de sus funciones operativas, Flores Silva habría tenido un papel relevante en la logística del tráfico de drogas, incluyendo la supervisión de laboratorios de metanfetaminas, rutas aéreas clandestinas y el traslado de estupefacientes hacia los Estados Unidos mediante redes de transporte terrestre. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el proceso de extradición, aunque se espera que en los próximos días las autoridades mexicanas definan su situación jurídica. Mientras tanto, el gobierno federal destacó la acción como parte de su estrategia para contener a los grupos del crimen organizado.

Dale Play

Las recomendaciones musicales que esta semana nos compartió Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión.

“Esta semana tengo un par de álbum y varios sencillos que llamaron mi atención, que estoy seguro le van a gustar a quienes se den el tiempo de escucharlos. El primer disco esta semana es del colombiano Fonseca, este reconocido cantautor, ganador de múltiples premios Latin Grammy, pues resulta que nos entrega el álbum número 11 de su carrera, de su amplia carrera, que nace como un llamado profundo a valorar el tiempo, honrarlo y vivir con intención. Según nos explica el álbum, lleva el nombre antes que el tiempo se vaya y es muy particular porque él normalmente suele llamar sus álbumes con una sola palabra, perdón y esta vez ya lleva un título mucho más amplio”, dijo Liseth Pérez.

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