La Opinión Hoy: Trump cae a su nivel más bajo de aprobación en su segundo mandato

Donald Trump registró su nivel más bajo de aprobación desde el inicio de su segundo mandato en medio de crecientes críticas por el manejo de la economía y la guerra con Irán.

Este sondeo elaborado por NBC News Decision Desk con apoyo de SurveyMonkey revela que solo el 37% de los adultos aprueba la gestión de Trump frente a un 63% que la desaprueba, incluyendo un 50% que expresó un rechazo contundente. Este resultado marca el punto más bajo de popularidad del mandatario desde que regresó a la Casa Blanca.

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Dos tercios de los encuestados también desaprobaron su desempeño en temas claves como la inflación y el conflicto con Irán, lo que refleja el impacto político de la combinación entre tensiones internacionales y dificultades económicas internas. La encuesta destaca que la economía sigue siendo el principal tema para los estadounidenses. El 29% la considera su mayor preocupación actual por encima de asuntos como la democracia, la salud o la seguridad.

En el ámbito internacional, el manejo del conflicto con Irán pesa sobre la popularidad del presidente, el 61% considera que Estados Unidos no debería emprender nuevas acciones militares contra Irán. Este rechazo es aún más fuerte entre los jóvenes, el 74% de los menores de 30 años se opone rotundamente a una escalada del conflicto.

En términos generales, solo un tercio de los estadounidenses considera que el país va por buen camino, mientras que dos tercios opinan todo lo contrario en lo que representa el nivel de pesimismo más alto desde el inicio de su segundo mandato.

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Las mejores recomendaciones musicales las tiene semana a semana Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La opinión y nos las comparte aquí en Dale Play.

“Una favorita de muchos en Latinoamérica y por supuesto en México y me refiero a Thalia. Ya habíamos hablado de ella que estaba preparando un álbum con al ritmo de la cumbia. Pues resulta que sí, se llama Todo suena mejor en cumbia y el álbum con nueve temas, un álbum corto, digamos, ya está disponible en todas las aplicaciones de música”, dijo Pérez

Aggregó que “Esto es un álbum que ella dice decidió grabar porque la cumbia ha sido parte de su vida. Como el título hace referencia, La Cumbia es la reina de este álbum, un artista que, como sabemos, se ha atrevido a grabar música pop, ha hecho baladas, por supuesto, ha realmente hecho muchos géneros y esta vez se atreven a hacerlo con este ritmo tiene unas colaboraciones interesantes, por ejemplo, con Matisse grabó una canción que se llama Me fui queriéndote”.

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