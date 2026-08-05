Extender el despliegue de la Guardia Nacional en Washington hasta 2029 costará otros $1,400 millones

La estrategia implementada por el presidente Donald Trump para presuntamente disminuir los índices delincuenciales en la capital del país extendiendo el despliegue la Guardia Nacional durante los cuatro años de su mandato implicará un gasto adicional estimado en $1,400 millones de dólares.

De acuerdo con una proyección del Departamento de Defensa proporcionada al Congreso, más miembros de la Guardia Nacional serán enviados a Washington en los próximos dos años y eso elevará considerablemente el costo de la operación.

Toda esta movilización de personal arrancó en agosto de 2025, cuando Trump consideró que la inseguridad había rebasado la capacidad de la policía local y en respuesta puso en marcha la estrategia denominada “Hacer de Washington D.C. una ciudad segura y hermosa”.

En la actualidad, existen 4,600 miembros de la Guardia Nacional desplegados temporalmente en la capital del país, pues su punto base se encuentra en estados gobernados por miembros del Partido Republicano.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, reubicar a tantas personas y brindarles hospedaje y alimentación representaba un costo mensual cercano a $55 millones de dólares.

Los ciudadanos de Washington continúan sin acostumbrarse a la presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Así que, para disminuir ese gasto, pues no sólo se prolongará la estancia de la Guardia Nacional, sino que se proyecta el arribo de más elementos, se optó por cerrar un acuerdo para construir cerca de 2,000 viviendas destinadas a esas personas, esto a cambio de una inversión de $292 millones de dólares.

Durante un acercamiento con los representantes de los medios informativos, Leland Blanchard, general al mando de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, Washington, D.C., señaló que, a partir esa operación, se logrará un ahorro de $90,000,000 millones de dólares destinados al alojamiento de las tropas en hoteles.

Uno de los puntos de mayor controversia ligados a la presencia militar en las calles de la capital surge de un análisis llevado a cabo por el Centro Niskanen, un grupo de expertos en políticas públicas, donde se hace hincapié en que echar mano de un miembro de la Guardia Nacional implica un gasto diario de $607 dólares, cantidad superior a los $384 dólares destinados a un agente de policía local.

Sin ofrecer detalles precisos, en el informe también se descarta la disminución de los delitos violentos en Washington.

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