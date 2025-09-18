Alcaldesa de Washington afirma que la Guardia Nacional no ha reducido la delincuencia en la capital

Contrario a lo que opina el presidente Donald Trump sobre la presencia de la Guardia Nacional en la capital del país, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, afirma que no ha reducido la delincuencia en la capital del país.

Durante una reunión celebrada con el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, la demócrata afroamericana si bien reconoció una disminución en el índice delictivo con respecto a lo que sucedía semanas antes de que el jefe de la nación reforzara la seguridad Washington, el avance logrado no se lo acredita a la presencia de la Guardia Nacional.

“Lo que ha funcionado no es que la Guardia Nacional ayude a mejorar los servicios del Departamento de Policía Metropolitana local (MPD). Lo que ha funcionado es más la DEA (Administración para el Control de Drogas, más el FBI (Buró Federal de Investigaciones).

No consideramos a la Guardia como un agente del orden público. No es una agencia del orden público, así que no la llamaríamos”, expresó.

Por su parte, Brian Schwalb, fiscal general de Washington D.C., vislumbra que la estrategia de seguridad ordenada por Trump terminará siendo perjudicial a mediano plazo.

“Las políticas de Trump destruirán la confianza crucial entre las comunidades locales y la policía, esencial para una actuación policial y un procesamiento judicial eficaces y eficientes.

Enviar agentes enmascarados en vehículos sin identificación para recoger gente de las calles; inundar nuestros vecindarios con guardias nacionales armados sin entrenamiento en la policía local; intentar que el gobierno federal tome el control de nuestra fuerza policial: ninguna de estas son soluciones duraderas para reducir la delincuencia”, enfatizó en sus redes sociales.

La relación entre la alcaldesa Muriel Bowser y el presidente Donald Trump ha comenzado a resultar desgastante para la demócrata de 53 años. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Bajo la óptica del presidente, haber desplazado a cerca de 2,300 soldados de siete estados, resultó benéfico para los ciudadanos de Washington quienes ahora transitan por la calle sin temor de encontrarse con algún delincuente y por ello decidió prolongar la presidencia de la Guardia Nacional al menos hasta noviembre.

“Este aumento de agentes federales ha tenido un impacto significativo en la delincuencia en Washington. Sabemos que cuando disminuyen los robos de vehículos, el uso de armas, los homicidios o los robos, los vecindarios se sienten más seguros. Por eso, este aumento ha sido importante para nosotros”, indicó a principios de mes.

