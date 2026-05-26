Con ayuda de Trump, Ken Paxton gana primarias republicanas al Senado de Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ganó este martes la segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado federal y derrotó al veterano senador John Cornyn, en una contienda que evidenció el control político de Donald Trump dentro del Partido Republicano y las divisiones entre el ala tradicional conservadora y el movimiento MAGA.

Con la victoria, Paxton se convertirá en el candidato republicano para disputar en noviembre uno de los escaños más observados del país frente al representante estatal demócrata James Talarico, quien se convirtió como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del Partido Demócrata.

Trump celebró el triunfo de Paxton y volvió a presentar el resultado como una prueba de su influencia sobre las bases republicanas. Durante la campaña, el presidente respaldó públicamente al fiscal texano y criticó repetidamente a Cornyn por reconocer la victoria electoral de Joe Biden en 2020 y no respaldar los intentos para revertir los resultados presidenciales.

La contienda se convirtió en una de las primarias más costosas del ciclo electoral de 2026. Según The Texas Tribune, grupos aliados a Cornyn y comités de acción política vinculados al establishment republicano invirtieron decenas de millones de dólares en publicidad negativa contra Paxton, mientras que el fiscal general consolidó el apoyo de votantes conservadores identificados con la agenda de Trump.

Paxton llega fortalecido políticamente pese a años de controversias legales y personales. Durante sus tres mandatos como fiscal general de Texas ganó notoriedad nacional por impulsar demandas contra políticas federales relacionadas con inmigración, aborto, restricciones sanitarias durante la pandemia y los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Sin embargo, su carrera política también ha estado marcada por investigaciones y escándalos. En 2023 fue sometido a un juicio político impulsado por la Cámara de Representantes de Texas, controlada por republicanos, bajo acusaciones de corrupción y abuso de poder. Finalmente fue absuelto por el Senado estatal. Además, Paxton enfrentó durante años una investigación por presunto fraude bursátil.

Así, la elección de noviembre frente a James Talarico parece lucir como una de las contiendas más cerradas, donde el demócrata intentará capitalizar el desgaste republicano y el crecimiento urbano del electorado texano.

Además, la elección de noviembre será seguida de cerca a nivel nacional debido a la posibilidad de que Texas se convierta en uno de los estados más competitivos de las elecciones intermedias de 2026.

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