Cámara aprueba resolución para frenar la guerra de Trump; el Senado define su futuro hoy

La presión sobre la Casa Blanca aumentó este jueves luego de que la Cámara de Representantes aprobara, por 214 votos contra 208, una resolución que busca frenar la participación militar de Estados Unidos en Irán sin la autorización del Congreso, informó AP. La medida, impulsada por los demócratas, representa un nuevo llamado de atención al presidente Donald Trump y antecede a la votación que el Senado celebrará este mismo día sobre una resolución similar encabezada por el senador Chris Van Hollen.

Aunque este tipo de resoluciones tienen un alcance principalmente político y no obligan al presidente a cambiar de inmediato su estrategia militar, los demócratas sostienen que el objetivo es defender las facultades constitucionales del Congreso para autorizar una guerra. Además, el resultado en la Cámara dejó ver fisuras dentro del Partido Republicano, ya que cuatro republicanos decidieron votar junto a los demócratas para exigir un mayor control sobre las operaciones militares.

La congresista demócrata Pramila Jayapal, una de las principales impulsoras de la iniciativa en la Cámara, cuestionó la estrategia de la administración Trump y aseguró que el conflicto carece de una dirección clara.

“La guerra no tiene una misión clara, ni una estrategia, ni un objetivo final”, afirmó Jayapal durante el debate legislativo.

Ahora, todas las miradas están puestas en el Senado, donde se espera una votación que podría ofrecer una señal más clara sobre el respaldo político que conserva Donald Trump entre los republicanos. Aunque el resultado no obligaría automáticamente al presidente a modificar la estrategia militar, sí serviría como un termómetro del creciente malestar en el Capitolio conforme se prolonga el conflicto y aumentan las dudas sobre sus costos humanos, económicos y políticos.

Chuck Schumer apunta contra Trump

Horas antes de la votación, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, elevó el tono contra el presidente Donald Trump al acusarlo de mantener a Estados Unidos en un conflicto militar sin la autorización del Congreso y sin una estrategia clara. El senador criticó que, pese a la muerte de 18 estadounidenses y a los cientos de heridos que ha dejado la guerra, el mandatario haya presumido que la población está “muy impresionada” con su gestión del conflicto.

“No hay nada de impresionante en enviar a los estadounidenses a una guerra sin autorización, sin estrategia, sin un objetivo final y sin una definición de victoria”, declaró Schumer. El demócrata también advirtió que los republicanos deberán decidir si respaldan el papel constitucional del Congreso o continúan otorgando a Trump un “cheque en blanco” para mantener las operaciones militares.

Trump’s disregard for our service members is beneath contempt and beyond despicable.



The lives of our service members are not points on a scoreboard.



Democrats will force another vote on a War Powers Resolution to end this war and bring our troops home. pic.twitter.com/ddcMXOtjiJ — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 22, 2026

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