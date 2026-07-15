Los cambios de rumbo de Trump que revelan sus dificultades para poner fin a la guerra con Irán

La última exigencia de Donald Trump en la guerra contra Irán duró apenas 24 horas, lo que sugiere que el presidente de Estados Unidos está buscando soluciones poco ortodoxas para salir de una situación difícil.

El lunes por la mañana, en una publicación en redes sociales en la que anunciaba la reanudación del bloqueo naval estadounidense a la navegación iraní, el mandatario dijo que todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, incluidos los de los aliados de EE.UU., debían pagar una tasa del 20% para reembolsar a Washington “todos y cada uno de los costos necesarios para realizar la labor de brindar seguridad a esta zona tan volátil del mundo”.

Al día siguiente, abandonó por completo esa propuesta y, en su lugar, ofreció cerrar “acuerdos comerciales y de inversión” con los aliados estadounidenses del Golfo, dando a entender que EE.UU. les ofrecería a cambio un paso seguro a través del estrecho.

Este giro radical fue el último episodio de un conflicto que ya dura más de cuatro meses y que, a pesar de un “memorando de entendimiento” firmado hace un mes que garantizó un alto al fuego temporal y estableció un marco para las negociaciones, no muestra signos de terminar.

Es posible que Trump se muestre reacio a intensificar la guerra debido a su continua impopularidad, la probabilidad de un aumento en los precios de la energía y los riesgos asociados con que las fuerzas estadounidenses y sus aliados vuelvan a ser atacados por Irán.

No obstante, también podría considerar desagradable la perspectiva de poner fin al conflicto sin alcanzar un acuerdo con Irán que pueda afirmar que es mejor que el que negoció el gobierno de Barack Obama en 2015.

“Creo que lo más probable es que no haya un final”, dijo Rosemary Kelanid, directora del programa para Medio Oriente del centro de estudios Defense Priorities, con sede en Washington.

“Esto se ha convertido en una guerra de desgaste, y las guerras de desgaste suelen prolongarse durante mucho, mucho tiempo”, agregó.