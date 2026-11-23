Las mareas vivas, con oleaje alto que podrían romper récords, ponen en riesgo de inundaciones en las costas del sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas para toda la costa del sur de California que permanecen vigentes durante la semana de Thanksgiving, con el oleaje más alto en los condados de Orange y San Diego.

Una advertencia de inundación está vigente para la costa de Malibu y las playas del condado de Los Ángeles hasta las 3:00 a.m. de este miércoles.

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Además, a partir de la noche de este martes entra en vigor una vigilancia de inundación costera, que se mantendrá hasta la tarde del jueves.

Según los pronósticos del NWS, las mareas vivas podrían alcanzar entre 7.7 y 8 pies, mientras que las olas podrían alcanzar hasta los 12 pies de altura este miércoles y jueves 25 de noviembre, el Día de Acción de Gracias.

Se tienen previstos cierres en varias zonas a lo largo de la Pacific Coast Highway, carretera que permaneció abierta la mañana de este lunes todavía sin agua en el camino. Las autoridades duplicaron su capacidad de bombeo de agua en comparación con las inundaciones de octubre.

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Durante esta semana, si acude a la playa, los especialistas recomendaron respetar cualquier cierre, mantenerse alejados de las rocas y de los muelles, no asumir que las zonas secas son seguras y mantener una vigilancia permanente en el comportamiento del océano.

Se reportaron pequeñas inundaciones en Sunset Beach, condado de Orange, durante la marea alta de la mañana de este lunes, como anticipo a lo que pudiera venir en los próximos días en las costas del sur de California.

El agua alcanzó los patios de algunas viviendas localizadas frente al mar a lo largo de Sunset Beach, mientras que algunas calles costeras también quedaron cubiertas por el agua.

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