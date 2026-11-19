Carreteras inundadas fue la principal afectación por las lluvias torrenciales que se registraron la mañana de este jueves 19 de noviembre en el condado de Los Ángeles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) describió el sistema de tormentas como una “generadora de lluvia eficiente”, que descargó agua pluvial superior a una pulgada por hora en algunas zonas.

Radar Loop (Valid 952 AM):



Heavy rain will be moving out of #LosAngeles county by noon.



Widespread shower activity will continue thru the afternoon across the entire area. #CAwx pic.twitter.com/cb1tbiGvP8 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 19, 2026

En el Valle de San Fernando, en particular en el área de North Hollywood, varias avenidas quedaron debajo del agua, lo que afectó el tránsito vehicular.

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Varios conductores tuvieron que ser rescatados de sus vehículos sumergidos después de quedar atrapados por la crecida del agua en la intersección de Vineland Avenue y Vanowen Street, cerca del Aeropuerto Hollywood-Burbank

Los automovilistas enfrentaron condiciones difíciles por las calles inundadas, sobre todo aquellos que circulaban por Lankershim Boulevard y Camarillo Street, que es una zona donde se registran concentraciones de agua cuando ocurren fuertes lluvias.

También ocurrieron inundaciones en el Freeway 210, a la altura de La Tuna Canyon Road; en el Freeway 10, cerca de Sepúlveda Boulevard, así como en Coldwater Canyon Avenue y en el cruce de los freeways 101 y 170, en el Valle de San Fernando.

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Otra de las zonas con afectaciones fue Sherman Oaks, con el nivel del agua rebasando las aceras en Ventura Boulevard y amenazando con alcanzar los locales comerciales.

Las autoridades advirtieron que un automóvil puede ser arrastrado con tan solo 12 pulgadas de agua, por lo que insistieron a los conductores a extremar la precaución bajo condiciones de caminos inundados.

En un comunicado, la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que los equipos municipales se habían desplegado para atender inundaciones localizadas en carreteras y por otros impactos ocasionados por la tormenta de este jueves.

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La alerta de evacuación para las zonas afectadas por los incendios recientes, incluidas las áreas afectadas por los incendios de Palisades, Sunset y Hurst, se levantó a las 3:00 p.m. de este jueves.

Hacia el este, en Altadena, en la zona afectada por el incendio de Eaton, se emitió una alerta de inundación repentina.

“Todos los angelinos deben tomarse en serio este clima. Hemos recibido mucha lluvia en poco tiempo, lo que seguirá provocando inundaciones en las carreteras, caída de árboles y posibles deslizamientos de lodo y escombros”, declaró la alcaldesa Bass.

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“Insto a todos los angelinos, especialmente a quienes viven en zonas afectadas por incendios, a seguir las recomendaciones oficiales, tener precaución en las carreteras, nunca conducir a través de zonas inundadas y mantenerse alerta”, añadió.

La alcaldesa de Los Ángeles recomendó a los residentes para que se registren en NotifyLA.org para que reciban alertas de emergencia, además de que reporten al 311 sobre cualquier inundación, caída de árboles o sobre otros daños que no pongan en peligro la vida.

Las autoridades de emergencia de Los Ángeles informaron que, debido al aumento del nivel del agua y a la lluvia, los caminos que rodean la cuenca de Sepúlveda permanecerían cerradas hasta nuevo aviso.

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“No se espera tránsito en Burbank Boulevard, entre Havenhurst Avenue y Balboa Boulevard, ni en Woodley Avenue, entre Burbank y Victory Boulevard. Utilice rutas alternas”, dijeron.

Hasta las 10:00 a.m., los totales preliminares después de seis horas de lluvia en el área metropolitana de Los Ángeles se registraron en 1.45 pulgadas en Beverly Hills, 1.02 en Bel Air y 2.68 pulgadas en Monte Nido.

Las lluvias más intensas se esperaban para la mañana de este jueves, con un descenso paulatino en su intensidad a lo largo del día.

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De acuerdo con los pronósticos, se tiene previsto que este viernes y sábado regresen condiciones secas y soleadas en el condado de Los Ángeles, con un ligero incremento de temperatura debido a un pequeño sistema de alta presión atmosférica, antes de que ocurra otro sistema de tormentas pronosticado para la noche del domingo.

Tormenta trastorna San Francisco

El norte de California sufrió este miércoles el impacto de una tormenta en su paso camino el sur del Estado, sobre todo en el Área de la Bahía de San Francisco, con calles inundadas y caída de árboles.

Las lluvias más intensas se registraron durante la mañana del miércoles, con algunas avenidas tan inundadas que el agua brotaba por los desagües pluviales.

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Durante la tarde del miércoles, las fuertes precipitaciones se desplazaron por la costa hacia los condados de Monterey y San Luis Obispo, hasta alcanzar Santa Bárbara y Los Ángeles durante la noche y madrugada del jueves.

Por la intensidad de las lluvias, la compañía de taxis autónomos Waymo anunció este miércoles que suspendía su servicio en el Área de la Bahía.

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