Inundaciones por mareas altas afectan a comunidades costeras del sur de California

Las mareas altas trastocaron este lunes con inundaciones a comunidades costeras del sur de California, condiciones que se espera puedan repetirse.

Los efectos de la llamada Luna del Cazador se hicieron sentir a lo largo de las costas de los condados de Los Ángeles y Orange, con un récord histórico en San Pedro y avenidas inundadas en Long Beach y Newport Beach.

The preliminary observations at the San Pedro tide gauge reported 8.02 feet this morning, which is an all-time record (records going back to November 1923). The previous record was 7.93 feet set on 01/10/2005. Slightly higher tides are possible tomorrow. pic.twitter.com/AoRcgFwHBm — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 26, 2026

De acuerdo con datos preliminares del mareógrafo de San Pedro, que tiene información desde 1923, la marea alta de la mañana de este lunes alcanzó una altura de 8.02 pies, lo que superó el récord anterior de 7.93 pies, que se registró el 10 de enero de 2005, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

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El Departamento de Policía de Newport Beach, en el condado de Orange, dijo que la marea alta de este lunes alcanzó 8.03 pies de altura, lo que provocó que el agua inundara calles en zonas bajas. Para este martes, se esperaba que la marea pudiera alcanzar 8.05 pies de altura.

Se tiene vigente una advertencia de inundación costera hasta la 1:00 p.m. de este jueves 29 de octubre para la costa del condado de Los Ángeles. Para las costas del condado de Orange, está vigente un aviso de inundación, también hasta la 1:00 p.m. de este jueves.

De acuerdo con los meteorólogos, las mareas están entre 1 y 1.5 pies por encima de las predicciones en las costas del condado de Los Ángeles, y entre 1 y 1.7 pies en el condado de Orange.

Here are the latest details for coastal flooding threat this week. Tide levels will likely exceed record levels at several locations. #cawx pic.twitter.com/ACmN9WhpLH — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 26, 2026

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Se pueden registrar inundaciones menores en zonas vulnerables, como paseos en puertos, estacionamientos de playa, ciclovías y en las playas. Pueden tener daños más significativos en lugares donde queda poca o ninguna franja de arena o donde las mareas altas anteriores ya dejaron afectaciones.

Debido a las mareas, Metrolink suspendió el servicio de la Línea Orange County entre las estaciones Laguna Niguel/Mission Viejo y Oceanside. El recorrido de los trenes iniciará y terminará en Laguna Niguel/Mission Viejo hasta el viernes.

Mareas inundan comunidades

En Long Beach, una zona duramente golpeada en las últimas semanas por el fuerte oleaje, las mareas altas volvieron a depositar agua en zonas bajas.

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En el área de Bayshore Beach, la marea avanzó sobre los terraplenes de arena y cruzó 54th Place hacia las casas y negocios que se localizan frente al mar.

La marea también ocasionó la inundación de un garaje que se encuentra por debajo del nivel del mar, lo que afectó un Volkswagen Beetle de 1968 completamente restaurado.

En Newport Beach, para contrarrestar las inundaciones, se activaron bombas de agua y se colocaron bermas de arena para proteger vecindarios vulnerables, en especial a lo largo de la península de Balboa.

Locales comerciales de Newport Beach resultaron afectados por las inundaciones. Crédito: Jae C. Hong | AP

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Las autoridades de Newport Beach instaron a los residentes a retirar sus vehículos de las zonas propensas a inundarse y trasladarlos a terrenos más elevados.

“Si vive en una zona baja o frente al agua, por favor tome precauciones para proteger su hogar y su propiedad. Use sacos de arena o barreras temporales contra inundaciones y mueva su vehículo a un terreno más elevado si es necesario”, dijo la policía de Newport Beach en un comunicado.

La vicepresidenta de la Junta de Supervisores del condado de Orange, Katrina Foley, informó que la ciudad levantó un terraplén en la costa y también colaboró en distribuir sacos de arena.

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“Recibimos una solicitud de más sacos de arena, así que presenté esa solicitud y estamos preparados para proporcionar sacos de arena adicionales para Laguna Hills mañana (martes) por la noche”, expresó Foley.

Se espera que las mareas regresen a la normalidad después de la marea alta de la mañana de este miércoles. Sin embargo, las autoridades prevén que ocurran condiciones similares alrededor de Acción de Gracias y Navidad.

Lluvias para Halloween

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) monitorea un sistema de tormentas, potencialmente de moderado a fuerte, que podría traer algunas lluvias al sur de California durante el fin de semana de Halloween.

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Se tiene una probabilidad del 10% al 20% de chubascos breves y ligeros para este viernes, mientras que la probabilidad es mayor de que ocurran lluvias durante el fin de semana, sin que se tenga una certeza de la intensidad de las precipitaciones.

Los pronósticos actuales mencionan alrededor de una pulgada de lluvia en el condado de Los Ángeles, con cantidades mayores posibles en zonas de estribaciones y laderas costeras.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se tiene una probabilidad del 20% al 30% de que los totales de lluvia puedan alcanzar el doble de esas cantidades.

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