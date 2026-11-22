Donald Trump advirtió este domingo que sería “muy difícil” trabajar con el senador demócrata Chuck Schumer si recuperaba el liderazgo de la mayoría en el Senado, después de que su partido obtuvo 56 escaños en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario cuestionó la trayectoria política de Schumer y lo calificó como uno de los peores dirigentes que ocuparon ese cargo, en medio de una disputa interna entre los demócratas para definir quién encabezaría la Cámara Alta a partir de enero de 2027.

“Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer en caso de que se convierta en líder de la mayoría en el Senado. Fracasó gravemente como ‘líder’ una vez antes, fue uno de los peores de la historia, y tengo pocas dudas de que volverá a fracasar”, escribió Trump, según recogió la agencia Reuters.

El presidente también acusó al senador de Nueva York de haber promovido investigaciones en su contra durante su anterior etapa al frente de la mayoría demócrata. Trump sostuvo que esas acciones terminaron por favorecer su regreso a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales de 2024, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa relación.

Las declaraciones se produjeron después de que el Partido Demócrata recuperó el control del Senado con 56 de sus 100 escaños, resultado que le permitirá asumir la mayoría legislativa durante los últimos dos años del mandato presidencial de Trump.

Pese a la victoria electoral, Schumer enfrentó cuestionamientos dentro de su propio partido, principalmente de legisladores progresistas que reclamaron una renovación de la dirigencia y una estrategia más firme frente a las políticas republicanas.

Schumer, quien encabezó a los demócratas en el Senado desde 2017, buscó conservar su posición como principal dirigente de la bancada. Sin embargo, el senador por Maryland Chris Van Hollen anunció su candidatura para disputarle el cargo en una votación interna programada para el próximo 1 de diciembre.

Van Hollen planteó la necesidad de modificar la conducción del grupo parlamentario y conceder mayor participación a los nuevos legisladores, especialmente después de los resultados electorales que devolvieron a los demócratas el control del Congreso.

El senador de Maryland aseguró que existía una demanda de renovación dentro del partido.

“Si observan nuestro grupo parlamentario, pueden ver un enorme deseo de cambio. Están viendo que el pueblo estadounidense y el Partido Demócrata piden un cambio. También quieren cambiar nuestra forma de trabajar dentro del grupo demócrata y del Senado de Estados Unidos”, declaró Van Hollen durante una entrevista con NBC News.

Por su parte, Schumer expresó confianza en conservar el respaldo de sus compañeros y aseguró que contaba con los votos necesarios para continuar al frente de los demócratas.

“Seré elegido líder de la mayoría”, afirmó el senador ante periodistas.

La elección interna se realizaría mediante voto secreto, un procedimiento que permitiría a los senadores definir su liderazgo sin hacer público el sentido individual de sus sufragios.

El enfrentamiento político también adquirió relevancia por el nuevo equilibrio de poder en Washington. Tras los comicios de noviembre, los demócratas se prepararon para controlar ambas cámaras del Congreso, lo que podría modificar la relación entre el Poder Legislativo y la Casa Blanca.

Sigue leyendo: