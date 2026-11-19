Un momento incómodo para Donald Trump quedó registrado durante la cumbre de APEC en China cuando el presidente estadounidense fue captado con los ojos cerrados y la cabeza inclinada mientras su homólogo chino, Xi Jinping, pronunciaba un discurso ante los líderes de la región. Las imágenes no tardaron en circular por redes sociales y desataron burlas.

El episodio ocurrió durante una sesión plenaria celebrada en Shenzhen y durante la transmisión en vivo mostró a Trump aparentemente cabeceando mientras Xi exponía sus propuestas para impulsar la integración económica y el comercio en Asia-Pacífico.

El diario hongkonés South China Morning Post reportó que el mandatario parecía quedarse dormido durante la intervención del presidente chino. En contraste, otros asistentes, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, fueron captados tomando notas.

El presidente Trump fue captado con los ojos cerrados y la cabeza inclinada mientras su homólogo chino, Xi Jinping, pronunciaba un discurso. Foto: AP/Mark Schiefelbein.

La agencia Associated Press también informó que Trump parecía dormitar durante una mesa redonda de la cumbre, cuando su cabeza comenzó a inclinarse y sus ojos se cerraron.

La oficina de Gavin Newsom se burla

El video provocó reacciones en redes sociales. Una de las más comentadas llegó desde California. La oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom compartió el clip en X con una frase contundente: “The world is laughing at him” (El mundo se está riendo de él).

La publicación amplificó la polémica y convirtió el breve momento en uno de los episodios más comentados de la jornada diplomática.

The world is laughing at him. https://t.co/ZyJXywfmKl — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 19, 2026

Trump llegó a China tras una intensa agenda

La escena ocurrió después de varios días de actividad internacional. Trump viajó primero a Filipinas para participar en reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y posteriormente se trasladó a Shenzhen para la cumbre de APEC.

Según The Guardian, el mandatario había realizado un largo vuelo y participado en distintos encuentros antes de llegar a China.

Por ahora, las imágenes no permiten confirmar que Trump estuviera dormido. Lo que sí muestran es al presidente con los ojos cerrados durante varios segundos mientras Xi Jinping hablaba, una escena que terminó eclipsando parte de la agenda diplomática.

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