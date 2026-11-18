El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, se saludaron este miércoles con un apretón de manos e intercambiaron unas primeras palabras en Shenzhen, metrópolis económica del sur de China.

Antes de la “foto de familia”

Ambos se encontraron en presencia del líder del Partido y del Estado chino, Xi Jinping, antes de que los participantes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) posaran para la tradicional “foto de familia”.

Trump se situó a la derecha de Xi, mientras que Putin se colocó a la izquierda de Peng Liyuan, esposa de Xi.

Antes de histórica cumbre tripartita

Este jueves, Trump, Xi y Putin también protagonizarán la primera cumbre tripartita entre los jefes de Estado de Estados Unidos, China y Rusia. El encuentro es esperado con gran expectación.

El APEC está integrado por 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China y Rusia, y tiene como objetivo fomentar el libre comercio y la cooperación económica en la región de Asia-Pacífico.

rml (dpa, reuters)