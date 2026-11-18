La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las negociaciones comerciales con Estados Unidos avanzan favorablemente y que ambos gobiernos están cerca de alcanzar un entendimiento sobre el futuro de su relación económica, luego de sostener una reunión de aproximadamente 20 minutos con Donald Trump durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada en China.

El encuentro, realizado este miércoles 18 de noviembre en Shenzhen, permitió a los mandatarios revisar los avances de las conversaciones que mantienen sus respectivos equipos para resolver las diferencias comerciales y avanzar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Desde territorio chino, Sheinbaum participó mediante un enlace virtual en su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde explicó que la conversación estuvo concentrada exclusivamente en asuntos comerciales y en los resultados de las reuniones técnicas encabezadas por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

“Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados”, declaró la mandataria.

Sheinbaum describió el encuentro como “una muy buena reunión, muy agradable” y destacó que el presidente estadounidense mostró disposición para mantener el diálogo bilateral. “Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, comentó al explicar que ambos acordaron continuar las conversaciones y volver a reunirse durante la próxima cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida, donde se contempla un encuentro en Mar-a-Lago.

La presidenta mexicana también descartó que durante la conversación se abordaran asuntos migratorios o de seguridad, pese a las recientes diferencias entre ambos gobiernos relacionadas con el control de las caravanas migrantes que atraviesan territorio mexicano. “Nada, solo comercio”, respondió cuando fue cuestionada sobre posibles planteamientos de Trump en materia de seguridad.

“ Una muy buena reunión con el presidente Trump y su equipo” así define en redes sociales Claudia Sheinbaum la reunión con el mandatario de EU.



Previo al encuentro con el presidente Trump, y que ocurrió en el hotel donde se hospeda el estadounidense,

la presidenta señaló que? pic.twitter.com/YaPDqHkv2p — carolina rocha m (@carolina_rocha_) November 18, 2026

México busca reducir aranceles y avanzar en la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que los equipos de ambos países han celebrado 56 reuniones técnicas para acercar posiciones y construir acuerdos que permitan fortalecer el intercambio comercial. El funcionario consideró que las conversaciones han avanzado considerablemente y resaltó el trato cordial entre los mandatarios.

“Debo decir que hay de parte del presidente Trump una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta, y estamos muy orgullosos por el terreno que ha logrado ganar para México”, señaló. Uno de los principales objetivos de México es conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses impuestos bajo la Sección 232, particularmente los que afectan a las exportaciones de acero, aluminio y productos automotrices, además de evitar nuevos gravámenes.

La administración mexicana busca que esas diferencias no obstaculicen la revisión del T-MEC, mecanismo comercial que integra a las economías de México, Estados Unidos y Canadá. En la reunión también participaron el canciller mexicano, Roberto Velasco, y, por parte de Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller.

Velasco destacó que México mantiene una política de acercamiento internacional basada en el diálogo y el respeto mutuo, mientras busca ampliar sus relaciones económicas con otras regiones. El encuentro con Trump ocurrió después de que Sheinbaum se reuniera con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la APEC.

La reunión también se produjo después de que Trump amenazara con duplicar los aranceles a las exportaciones mexicanas si México no detenía dos caravanas migrantes que pretendían avanzar hacia Estados Unidos. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, Sheinbaum sostuvo que las conversaciones están avanzando y expresó confianza en alcanzar resultados antes de su próximo encuentro con Trump.

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