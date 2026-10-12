México destaca avances con EE.UU. en revisión del T-MEC; descarta el fin del acuerdo comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existen avances en las conversaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump, aunque reconoció que todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria descartó que el acuerdo comercial esté cerca de desaparecer, luego de que Trump planteara la posibilidad de negociar por separado con México y Canadá, e incluso sugiriera que Washington podría establecer un pacto bilateral con el gobierno mexicano.

“Hay avances. Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre los resultados de las conversaciones con la administración estadounidense. La declaración se produjo después de que Trump, durante un acto celebrado el sábado en Clarksville, Tennessee, defendiera la posibilidad de alcanzar un entendimiento comercial directo con México y cuestionara la necesidad de mantener a Canadá dentro de las negociaciones.

La postura del mandatario republicano abre interrogantes sobre el futuro de la integración económica de América del Norte, una región donde las cadenas de producción de automóviles, metales y otros productos dependen del intercambio comercial entre los tres países.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que las conversaciones bilaterales no significan que el T-MEC haya dejado de funcionar. El tratado continúa vigente y los gobiernos mantienen abiertas las discusiones sobre su revisión.

Integración comercial sí, pero con soberanía y reglas claras. Nuestra presidenta @Claudiashein reafirma la solidez del T-MEC en nuestro marco jurídico y destaca la importancia de las revisiones anuales para proteger los intereses productivos y laborales de las familias mexicanas. pic.twitter.com/rQ7iclQXlA — Esthela Damián (@esthela_damian) October 12, 2026

México busca reducir aranceles y mantener vigente el tratado

La presidenta explicó que Estados Unidos decidió, por ahora, negociar de manera independiente con México y Canadá, en lugar de concentrar las conversaciones en una sola mesa trilateral. “Por el momento, lo que decide Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México. Nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos porque, digamos, el tratado continúa”, señaló.

Entre las prioridades del gobierno mexicano se encuentra reducir los aranceles que afectan a las exportaciones de automóviles, acero y aluminio, además de evitar nuevas medidas comerciales que perjudiquen a las empresas y los trabajadores vinculados con el mercado estadounidense.

Sheinbaum recordó que el acuerdo fue aprobado por los poderes legislativos de los tres países, por lo que rechazó interpretar las declaraciones de Trump como una decisión definitiva para terminar con el marco comercial vigente. La mandataria también explicó las diferencias entre las posiciones de los socios respecto a la duración del tratado. México y Canadá han solicitado extender su vigencia por otros 16 años, mientras que Estados Unidos ha planteado mantener el plazo restante de diez años, acompañado de revisiones anuales.

No obstante, esa diferencia no representa el cierre de las negociaciones. Sheinbaum sostuvo que la posibilidad de ampliar el periodo de vigencia permanece abierta y podría volver a discutirse en los próximos años.

Por ahora, el gobierno mexicano busca avanzar en los asuntos pendientes con Washington sin perder las ventajas de la relación comercial trilateral. El resultado de las conversaciones será relevante para las empresas que dependen de las exportaciones y para la estabilidad económica de América del Norte.

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