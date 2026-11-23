CIUDAD DE MÉXICO – Si los 49ers de San Francisco y en particular su ala cerrada, George Kittle, pudieran elegir dónde jugar al menos una vez al año fuera del Levi’s Stadium de Santa Clara, sin dudar eligirían el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ante un lleno total en el Coloso de Santa Úrsula — 85,612 aficionados con boleto pagado —, en su inmensa mayoría seguidores de los 49ers, Brock Purdy pasó para 248 yardas y tres touchdowns, dos de ellos a Kittle, para guiar a los californianos a una victoria por 35-10 sobre los Vikings de Minnesota, el domingo por la noche en la Ciudad de México.

Para los 49ers fue el segundo triunfo consecutivo en el Estadio Azteca (Banorte), luego que en noviembre de 2022 derrotaran por 38-10 a los Cardinals de Arizona, en el que había sido hasta ahora el último partido de la NFL en México.

El de este domingo fue el duodécimo encuentro de la NFL en territorio mexicano, seis de ellos de temporada regular luego que el primero de esta clase se celebrara el 3 de octubre de 2005 también con los 49ers como protagonistas, si bien en aquella ocasión cayeron por 31-14 ante los mismos Cardinals.

Fred Warner honors his roots by running out with the Mexican flag ??



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Toda una fiesta en el Azteca

La fiesta de los 49ers el domingo comenzó cuando el linebacker de ascendencia mexicana, Fred Warner, salió corriendo desde el túnel hacia el centro del campo con una bandera de México, acción que replicó Kittle, uno de los jugadores más populares del equipo entre los fans mexicanos, lo que encendió el ambiente en las tribunas.

San Francisco aprovechó el impuso para iniciar el partido con una serie ofensiva de nueve jugadas y 72 yardas, coronada por un pase de 17 yardas de Purdy a Kittle que puso el marcador 7-0.

Minnesota respondió con un avance de 10 jugadas y 28 yardas, pero Will Reichard falló un intento de gol de campo de 55 yardas.

Aunque eran casi imperceptibles en medio de la inmensa marea roja que dominaba las gradas, los también numerosos aficionados de los Vikings se dejaban escuchar en cada buena jugada de su equipo, como cuando Aaron Jones anotó en carrera de 11 yardas a falta 1:13 minutos del primer cuarto para empatar 7-7 el duelo.

George Kittle, ala cerrada de los 49ers, atrapa el pase de Brock Purdy para uno de sus dos touchdowns contra la defensa de Minnesota en la primera mitad del partido en el Estadio Azteca. Crédito: Fernando Llano | AP

Kittle se luce en México

Los californianos retomaron la ventaja al arranque del segundo cuarto, cuando Purdy se combinó de nuevo con Kittle, ahora en un envío de ocho yardas, para colocarse arriba 14-7.

Para Kittle fue su cuarta recepción de anotación en el Estadio Azteca, luego de las dos que sumó en el encuentro de 2022 ante los Cardinals. De hecho, esas cuatro recepciones en las diagonales son la tercera mayor cantidad para Kittle en cualquier estadio, solo detrás de las 31 que tiene en el Levi’s y las siete que ha logrado en el Lumen Field, casa de los Seahawks de Seattle, uno de sus rivales divisionales.

Los Vikings contestaron con un gol de campo de 48 yardas de Reichard que los acercó 14-10, pero los gambusinos volvieron a moverse 70 yardas en 11 jugadas y Purdy conectó su tercer pase de anotación de la noche con Mike Evans, de cuatro yardas, para ponerse 21-10 a falta de 2:09 minutos para el descanso.

Cuando Minnesota buscaba acercarse antes del intermedio, Ji’Ayir Brown hizo una gran jugada decisiva, ya que se anticipó a un pase de Kirk Cousins y devolvió 18 yardas una intercepción a la zona de anotación para abrir la brecha a 28-10.

Todavía en la última jugada de la primera mitad los blanquipúrpuras intentaron un gol de campo de 71 yardas aprovechando que en la altitud de la Ciudad de México (2,240 metros sobre el nivel del mar) el balón vuela más, pero el intento de Reichard se quedó apenas corto. De haber entrado, hubiese sido un nuevo récord de la NFL.

he was so close ?



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Inicio del fin para Vikings

Al comienzo de la segunda mitad los Vikings amenazaban con anotar cuando el estelar Justin Jefferson atrapó un pase de Cousins en territorio de los 49ers y se encaminaba a las diagonales, pero Deommodore Lenoir apareció con un manotazo salvador para provocar un fumble que él mismo recuperó.

El partido entró entonces en un lapso dominado por las defensivas, que mantuvieron el marcador sin moverse hasta el inicio del último cuarto, cuando Christian McCaffrey, en carrera de seis yardas, logró la última anotación de la velada para el 35-10 definitivo.

Cabe mencionar que Minnesota llegó al partido de la Semana 11 de la NFL con la defensa No. 1 de la liga en cuanto a puntos permitidos.

El mejor récord de la NFC

Con esta victoria, San Francisco (9-1) se consolida como líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), con tres juegos de ventaja sobre los Seahawks y Rams de Los Ángeles (ambos 6-4), además de dar un paso muy importante en la carrera por terminar como primer sembrado de la NFC, lo que conlleva ser local durante toda la postemporada.

La única mala noticia para los gambusinos fue la pérdida de su tackle derecho titular, Colton McKivitz, quien sufrió una fractura del tobillo izquierdo al rodarle sobre la pierna el linebacker Ivan Peace Jr. mientras tacleaba a Christian McCaffrey, en una jugada durante el segundo cuarto.

Los Vikings, ahora con foja de 7-3, se quedan en el tercer puesto de la División Norte de la misma NFC, un juego por detrás de los Lions de Detroit y Bears de Chicago, que con marca de 8-2 persiguen a los 49ers por el número uno de la conferencia.