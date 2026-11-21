Mark Esper, secretario de Defensa, advierte que la guerra declarada por Estados Unidos en contra de Irán podría extenderse más allá de lo proyectado por el presidente Donald Trump.

Recientemente, el magnate neoyorquino dio a conocer que, después de más de ocho meses de bombardeos llevados a cabo en la República Islámica y de establecer un “bloqueo económico” para forzar al gobierno de Teherán a comprometerse a reabrir de manera permanente el estrecho de Ormuz y a renunciar por completo a continuar enriqueciendo uranio, esperaría al menos hasta enero antes de definir cuál es el siguiente paso de su estrategia para garantizar la paz en Medio Oriente.

“No voy a precipitarme a tomar ninguna decisión [sobre Irán]. Veremos qué sucede después de principios de año”, señaló Trump al sitio Axios en el avión presidencial (Air Force One), mientras regresaba a Estados Unidos de su viaje efectuado a China donde participó en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Bajo la perspectiva de Mark Esper, quien formó parte del gabinete presidencial desde julio de 2019 hasta noviembre de 2020, la administración federal actual requerirá de más tiempo para salir del lío en que se metió.

“Sin duda se extenderá hasta 2027… la pregunta es si llegará hasta 2028 e incluso 2029. Todo depende de la estrategia”, mencionó.

El político de Pensilvania considera que haber establecido un “bloqueo económico” en contra de Irán fue tan sólo un paso más para tratar de doblegar a sus líderes, pero se requiere de otras acciones complementarias para hacer cumplir los planes de Donald Trump.

“Se necesita una estrategia muy paciente y disciplinada, internacionalizada, que consista en asfixiar lentamente a los iraníes para que finalmente se sienten a la mesa de negociaciones de forma creíble. Esto va a llevar mucho tiempo”, subrayó.

Al igual que varios analistas políticos, Mark Esper señala que en la Casa Blanca se equivocaron al menospreciar la capacidad de resistencia de Irán para hacerle frente a un conflicto bélico y al prolongarse durante meses con implicaciones desfavorables para la economía de los hogares estadounidenses, eso terminó cobrándole factura al Partido Republicano en las elecciones intermedias.

“Estaba muy claro que los dos temas principales por los que los demócratas acudieron a votar y muchos republicanos se quedaron en casa o votaron por el otro bando fueron la asequibilidad y la guerra con Irán”, puntualizó.

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