Un informe dado a conocer por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) pone al descubierto que el Pentágono carece de un plan para enfrentar la escasez de municiones surgida después cerca de nueve meses de estar bombardeando territorio iraní.

“No cuenta con un plan general que identifique objetivos a largo plazo, estrategias o formas de medir su progreso. El Departamento de Defensa (DoD) ha tomado medidas para aumentar su inventario, pero podría hacer más”, menciona parte del documento.

Debido a que en la sede del DoD no existe una oficina encargada específicamente de velar por un equilibrio en los inventarios de municiones, se dificulta la tarea para acelerar la producción y entrega de los mismos, la cual está a cargo de varios proveedores que manejan su propio cronograma sin una presión continua para cumplir con los contratos de entregas.

“Se dificulta que el Departamento conozca si sus esfuerzos de producción de municiones realmente están satisfaciendo las necesidades.

Un aspecto fundamental de la preparación militar es contar con un suministro fiable de municiones, incluyendo bombas, misiles y torpedos. Sin embargo, el Departamento de Defensa ha sufrido una escasez persistente de municiones”, subraya otro punto del informe.

Eric Ueland, the Office of Management and Budget’s deputy director for management and a Capitol Hill veteran steeped in Republican politics, was nominated by the White House Monday to lead the nonpartisan Government Accountability Office.



The Senate Homeland Security and? pic.twitter.com/dbbFLOarcS — FedScoop (@fedscoop) November 18, 2026

Desde hace varias semanas, se reconoció que Washington había agotado una parte importante de sus misiles de crucero e interceptores de largo alcance, una situación bastante riesgosa si se toma en cuenta que, además de Irán, la nación en teoría más poderosa de América tiene adversarios con mayor capacidad militar para ponerla en predicamento, esto en caso de decidir atacarla de manera sorpresiva.

De hecho, desde septiembre, el DoD reconoció una escasez de municiones y armamento avanzado asociada a la guerra con Irán.

Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado celebrada esta semana, Hung Cao, secretario interino de la Marina, dio a conocer que en algunos ataques efectuados recientemente en territorio iraní se emplearon misiles descritos como “caducados”.

“Tenían la etiqueta de código eco, código foxtrot, lo que significa que estaban caducados. Pero, ya sabes, vengo de una familia pobre, ¿no? Cosas como el pan no caducan. Solo hay que mojarlo un poco, calentarlo en el microondas durante 15 segundos y listo”, expresó.

Ante la delicada situación relacionada con el bajo volumen de municiones, la GAO exhortó a Pete Hegseth, secretario de Defensa, a designar una oficina para constantemente monitorear los inventarios de municiones a fin de evitar situaciones de riesgo para la nación.

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