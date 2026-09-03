Donald Trump afirma que EE.UU. cuenta con municiones casi ilimitadas para enfrentar cualquier guerra

El presidente Donald Trump hecho por tierra la información dada a conocer recientemente donde se advierte que las reservas de misiles y municiones del ejército estadounidense han mermado de manera preocupante, lo cual representaría un enorme riesgo para la seguridad de la nación.

Un informe dado a conocer el mes pasado por investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que previo al inicio del conflicto bélico declarado por Trump en contra de Irán, las fuerzas armadas estadounidenses disponían de 2,200 misiles Patriot (de las dos variantes más modernizadas de la plataforma) y 452 misiles THAAD (Sistema de Defensa Terminal de Alta Altitud).

Sin embargo, la estrategia de destruir la mayor parte de las zonas militares de la República Islámica ha resultado contraproducente, pues en muy poco tiempo su arsenal ha decrecido a menos de 827 interceptores Patriot en las reservas estadounidenses y menos de 278 interceptores de misiles balísticos THAAD.

Sin este tipo de armamento, el ejército estadounidense es incapaz de interceptar misiles balísticos enemigos y queda muy vulnerable no sólo a posibles ataques iranies, sino de otros enemigos de mayor calibre.

En medio año, las Fuerzas Armadas estadounidenses han detonado más de la mitad de los misiles que tenían reservados en su arsenal. (Crédito U.S. Navy vía AP)

Para hacerle frente al desabasto de su reserva armamentista, el Pentágono concretó un acuerdo por siete años con los contratistas Northrop Grumman, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) y Lockheed Martin para impulsar la producción de componentes para interceptores de misiles a un ritmo no visto en años, lo cual permitirá reponer el arsenal gastado durante los meses en conflicto con la República Islámica.

Quizá a partir de ello, el jefe de la nación recurrió a la plataforma Truth Social para descalificar a los medios informativos que publicaron el informe del CSIS.

“El país tiene cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de grado medio a alto, mucho más de lo que podríamos usar para cualquier otra guerra. Además, estamos produciendo municiones a niveles nunca antes vistos. Estamos acumulando existencias y preparándonos para cualquier contingencia que pudiera ocurrir”, escribió.

Alineándose al mismo discurso, a través de un comunicado, Michael Duffey, subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Sostenimiento, prevé que, en pocos meses, se logrará elevar la producción de misiles y municiones para fortalecer el arsenal estadounidense.

“Estamos eliminando trámites burocráticos, acortando plazos y ampliando rápidamente nuestra capacidad de fabricación nacional para ofrecer capacidades avanzadas de defensa aérea y antimisiles”, indicó.

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