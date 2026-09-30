Ex congresista republicana da por perdidas las elecciones intermedias y culpa de ello a Trump

Barbara Comstock, ex representante por Virginia, responsabiliza al presidente Donald Trump por lanzar a los candidatos del Partido Republicano a una derrota anticipada en las elecciones de noviembre.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, la abogada de Massachusetts que fue miembro de la Cámara de Representantes del 2015 al 2019, afirmó estar convencida que las acciones llevadas a cabo por el responsable de guiar a la nación, desde hace varias semanas ya condenaron el destino de los candidatos conservadores sin siquiera emitirse un solo voto de los comicios a efectuarse el 3 de noviembre.

“Creo que las elecciones se ganan en verano, y ya estamos a finales de septiembre. Y Donald Trump hizo todo lo posible para que los republicanos perdieran durante el verano”, expuso.

Acto seguido, Comstock describió tres factores que bajo su perspectiva serán determinantes para definir, entre otras cosas, qué partido controlará tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

“Todo empezó con la guerra [con Irán], y continuó durante todo el verano, lo que provocó que los precios de la gasolina subieran a $4.49 dólares, y la guerra no es nada popular, y, por supuesto, ahora tenemos tipos de interés del 7%”, aseguró.

De hecho, los puntos expuestos por la mujer que antes de ser republicana fue miembro del Partido Demócrata coinciden con el momento exacto en que se encuentra la arena política a poco más de un mes de efectuarse las elecciones de cierre de año.

“We're having problems just getting Republican voters to respond to polls," a national Republican pollster told us. "At what point do we think these guys aren't showing up at the actual polls on Election Day?" — Barbara Comstock (@BarbaraComstock) September 26, 2026

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio de un galón de gasolina regular ronda en $4.46 dólares, lo cual contrasta con los $3.13 dólares en que se vendía durante el año pasado.

A partir de ello, el índice de aprobación de Trump se ha precipitado hasta rondar en 39.4%, al menos así lo muestran los resultados de algunas encuestas como Decision Desk HQ. Sin embargo, lo más preocupante para los republicanos es el 59.1% de desaprobación hacia el desempeño del magnate neoyorquino en lo que va de su segunda etapa como mandatario de la nación.

A esto se suma el hecho de que, el reporte más reciente sobre el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años superó 7%, lo cual no ocurría en los últimos 20 meses.

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