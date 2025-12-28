Nancy Pelosi lanza una advertencia desde Washington: “Recuperaremos la Cámara Baja en 2026”

A un año de concluir su histórico paso por el Congreso, Nancy Pelosi no tiene dudas sobre el rumbo que, asegura, tomará la política estadounidense. La expresidenta de la Cámara de Representantes predijo que los demócratas recuperarán el control de la cámara baja en las elecciones intermedias de 2026 y que el actual líder de la minoría, Hakeem Jeffries, será quien tome el mazo como nuevo presidente.

En una entrevista con Jonathan Karl para el programa “This Week” de ABC News, Pelosi fue enfática al corregir a su entrevistador cuando este planteó la posibilidad de una victoria como una duda.

“No es si los demócratas recuperan la Cámara, es cuándo”, sentenció. Según la legisladora, el actual liderazgo republicano en la Cámara ha claudicado en sus funciones constitucionales, convirtiéndose en un apéndice de la Casa Blanca bajo Donald Trump.

“Ahora mismo, los republicanos han abolido el Congreso. Simplemente hacen lo que el presidente insiste en que hagan. Eso se acabará en cuanto tengamos el mazo”, afirmó Pelosi, vestida con su característico traje sastre y proyectando la seguridad de quien ha ganado batallas legislativas durante casi 40 años.

SUNDAY EXCLUSIVE: As she prepares to retire from Congress after nearly four-decades in Washington, @SpeakerPelosi sits down with @jonkarl to reflect on her groundbreaking career. @ThisWeekABC https://t.co/JmeJNH3XuA pic.twitter.com/46iI1c1xUF — This Week (@ThisWeekABC) December 27, 2025

El ascenso de Hakeem Jeffries y el legado de Pelosi

Para la demócrata, el camino hacia la mayoría tiene un nombre propio: Hakeem Jeffries. Pelosi no escatimó en elogios para quien es su sucesor natural en el liderazgo del partido. Aseguró que el representante de Nueva York está “listo, es elocuente y es un unificador” capaz de guiar a la bancada hacia un nuevo periodo de gobernanza.

Al reflexionar sobre su propia carrera, Pelosi recordó sus inicios en 1987, cuando llegó a un Congreso donde apenas había 23 mujeres. Desde entonces, rompió el “techo de cristal” al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara. A pesar de sus múltiples logros, destacó que su mayor orgullo sigue siendo la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), la cual considera un pilar fundamental para la estabilidad financiera de las familias trabajadoras.

Sin embargo, su carrera también está marcada por su tensa relación con Donald Trump. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de un tercer juicio político (impeachment) si los demócratas retoman el poder, Pelosi fue cautelosa pero firme: “El único responsable de los juicios políticos contra Donald Trump es él mismo. No se trata de decir ‘vamos a enjuiciarlo’, sino de responder a sus violaciones a la Constitución”.

El 6 de enero: “El día más oscuro”

La entrevista también tocó fibras sensibles al recordar el ataque al Capitolio en 2021. Pelosi calificó aquel suceso como el momento más amargo de su trayectoria. “Fue un asalto al Capitolio, símbolo de la democracia para el mundo… un asalto a la Constitución”, relató, lamentando que el actual presidente intente “reescribir la historia” de lo ocurrido ese día.

Sin embargo, reconoció que su tensa relación con Trump y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 marcarán también su legado. Calificó ese día como “el más oscuro” de su mandato y aseguró que fue evidente que el entonces presidente “había incitado una insurrección”.

A sus 85 años, Pelosi mantiene un rol activo y dice que su prioridad inmediata es clara: ayudar a que los demócratas recuperen la Cámara en 2026. Después, añadió, espera contribuir a un debate político que devuelva la fe en la “bondad del pueblo estadounidense” y ofrezca esperanza en tiempos de profunda polarización.

De cara al 2026, el panorama parece alimentar el optimismo demócrata. Con una inflación que se sitúa en el 2.7% y una serie de victorias recientes en elecciones locales en Nueva Jersey y Virginia, el partido busca capitalizar el descontento económico.

Actualmente, los demócratas necesitan arrebatar solo tres escaños para obtener la mayoría, y tienen la mira puesta en 40 distritos clave.

Sigue leyendo: