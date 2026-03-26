“Casa de los Famosos 6”: Así están las votaciones hoy, 26 de marzo

Anoche, además de vivirse la expulsión de Oriana Marzoli, la primera de la temporada en “La Casa de los Famosos 6“, el público televidente también vivió una nueva gala de nominación. Eso nos ha dejado una placa con los siguientes habitantes en peligro de eliminación: Fabio, Stefano, Curvy, Jailyne, Caeli, Laura Zapata y Divo.

Llevamos más de 30 días de convivencia y seguimos sin ver nominaciones estratégicas por parte de los habitantes del cuarto Tierra, porque nunca quisieron darse cuenta de que el juego en Estados Unidos gira sustancialmente en torno a este hecho. Además, esta es la única manera directa de jugar con el público que sinotiza este proyecto televisivo.

¡El trabajo de los fandoms para los nominados de Tierra!

La placa que tenemos en este momento, por ejemplo, es complicada para Stefano, Divo y Jailyne. Porque, y aplicando el conocimiento que tenemos de este juego después de seis temporadas, sabemos que el fandom de Oriana se concentrará en Fabio, mientras que el de Kunno se concentrará en Stefano.

En términos de votos y encuestas, el apoyo del público hacia Kunno nunca alcanzó niveles suficientes para sacarlo de la zona de riesgo. Por lo tanto, será curioso ver si logran proteger con algún porcentaje al originario de Brasil.

Por otra parte, tenemos a Jailyne Ojeda en la placa. Su público deberá votar a su favor para intentar salvarla, y contará posiblemente con la ayuda de los seguidores de Julia Arguelles y Vanessa Areas. La batalla la darán estos grupos versus el fandom de Kunno, con el objetivo de salvar a Stefano versus Jailyen, que es su máximo peligro en la placa.

Divo, por su parte, contará solo con sus fans. Y desde luego con los que decidan dividir su voto para ayudarle en su causa. Es decir, los fans de Oriana, Fabio, Julia Arguelles, Kunno y Vanessa Areas.

¡El trabajo de los fandoms para los nominados de Agua!

Ahora veamos el panorama de los nominados que pertenecen al cuarto agua. En la placa tenemos a: Curvy Zelma, Caeli y Laura Zapata.

Las tres poseen un voto significativo a nivel individual, el cual se verá altamente reforzado por los siguientes fandoms de los habitantes que no están en la placa, y nos referimos a los fans de: Josh Martínez, Celinee Santos, Luis Coronel, Kenzo, Horacio Pancheri y posiblemente algunos votos provenientes de los fans de Yoridan Martínez y Kenny Rodríguez.

Cuando se juega menospreciando al “enemigo”, no sabes reconocer el peligro que este pueda suponer para tu juego, no solo a nivel grupal, sino individual. Tierra ha jugado con Oriana, asumiendo un arrastre de convocatoria, a partir de conquistar al televidente hispano con su juego de convivencia.

Lo anterior no asegura la sostenibilidad del juego, a menos que enamores al televidente con tu carisma o los convenzas con tu causa. Los únicos que han ganado bajo esa premisa son: Carlos “Caramelo” Cruz, Ivonne Montero y Maripily Rivera, en sus respectivas temporadas.

¡Así van los votos hasta hoy según nuestras fuentes!

De momento se encuentra Laura Zapata en primer lugar, seguida de Curvy Zelma y Fabio Agostini y Caeli. En los últimos puestos tenemos a Divo, Jayline Ojeda y Stefano.

La placa acaba de empezar a mostrar sus números y por esta razón aún es temprano para decretar un eliminado, aunque los porcentajes ya muestran una clara tendencia. Sin embargo, recordemos que los posicionamientos y los sinceramientos definen mucho para el entendimiento del público y muchas cosas cambian después de esta dinámica.

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