Así están las votaciones, horas previas a la noche de la expulsión en “La Casa de los Famosos 6”

Hoy, por primera vez en la historia de “La Casa de los Famosos“, el público vive un proceso de votación diferente. Los fans de este proyecto deberán votar en negativo para expulsar a un habitante. Todos los nominados han caído en sanciones o faltas que superan el límite establecido.

Los habitantes en peligro de expulsión son: Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Julia Argüelles, Celinee Santos, Laura Zapata, Curvy Zelma, Caeli y Josh Martínez.

El público se ha reconectado con el programa gracias a este proceso. Ya que durante el mes pasado muchos, muchos televidentes optaron por dejar de ver el show bajo el argumento de que el conflicto continuó y, sin razón aparente, les estaba generando estrés y ansiedad.

En las plataformas digitales hay comentarios de esta índole en diversos canales de difusión y cuentas de Instagram que se dedican a exponer el contenido del 24/7.

Ahora bien, según nuestras fuentes, en las votaciones negativas en contra de los famosos en peligro de expulsión, tenemos la siguiente información. En los primeros tres lugares en peligro de irse esta noche tenemos a Oriana Marzoli en el primero, Julia Arguelles en el segundo y Josh Martínez en el tercero.

Sigan votando por aquel habitante que ustedes quieran ver fuera de la competencia. Esta es la única oportunidad que tiene el público para hacer sentir su opinión, porque básicamente muchos de los nominados sí son personas que han complicado el juego no solo dentro de la casa, sino también fuera de la misma, tanto de un cuarto como de otro.

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