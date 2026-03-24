Producción de “La Casa de los Famosos 6” deja responsabilidad de expulsión en el público

Desde el viernes 20 de marzo, la producción de “La Casa de los Famosos” impuso una nueva dinámica: el uso de tarjetas amarillas y una tarjeta roja para sancionar a los habitantes que incumplan reglas o indicaciones, falten el respeto o provoquen con la intención de generar una agresión.

Se creó la dinámica, pero nunca se explicó la forma de aplicación. Porque desde el momento en que entró en vigencia, durante la gala, hasta el lunes por la noche, “La Jefa” nunca hizo uso de ellas. Nunca amonestó, nunca llamó la atención, razón por la cual los habitantes no se limitaron a la hora de generar caos dentro del reality en todo el fin de semana.

La producción anuncia la dinámica, pero nunca la pone en práctica. Hacer uso de la dinámica es ejercer el poder sobre ella. Crearla y dejarla pasar es básicamente darle al público y a los habitantes “atol con el dedo”. ¡Propuestas vacías! ¡Ideas rotas!

Promesas incumplidas…

Avisan que “La Jefa” ha tomado una decisión. Que la producción ha estado analizando los videos de todo lo que pasó durante el fin de semana, en donde a nadie se le ocurrió sacar las tarjetas para sancionar. Javier Poza se pasa toda la gala avisándole al público que dentro de poco conoceremos la decisión de “La Jefa”. ¿Horas para simplemente decir que el público decidirá a quién se expulsará, no “La Jefa”? ¡Todo fue un mal chiste, un pésimo chiste! ¡Una ridiculez total!

Si todos los nominados a expulsión incurrieron en tantas faltas como para tener tarjetas rojas en su evaluación, ¿por qué no los expulsaste a todos? Se supone que la tarjeta roja la pone “La Jefa” y la que expulsa es la misma. ¿Por qué no lo hace? ¡Será porque nunca impusieron las amarillas correspondientes!

Todo esto es insólito, y solo nos deja ver a una producción pobre y cobarde en la toma de decisiones. El público no está contento con esta temporada. Muchos ya no quieren ver las galas por los argumentos débiles y la parcialidad de dos panelistas que buscan cámara para hacer publicidad gratuita a una persona, incluso por un cuarto.

El público no disfruta las galas, porque estas dos panelistas han demostrado en reiteradas ocasiones, con sus comentarios, que no ven el 24/7. Saben solo de unos cuantos videos puestos en redes sociales y ni siquiera ponen atención a las tomas expuestas durante el programa. A tal punto que Jimena Gállego ha tenido que sacarlas de sus constantes errores una y otra vez.

¡Los conductores buscan crear equivalencias entre agresiones!

No es lo mismo. Hay ofensas de ofensas dentro del juego. Y en estos momentos estamos frente a provocaciones y reacciones que están casi al mismo nivel. Sin embargo, pese a todo lo anterior, hay una sola persona que ha hecho uso de dos acciones en las que su único objetivo parecía lastimar físicamente a un participante. Y su nombre es Julia Argüelles.

La actriz es la única que ha lanzado un envase de vidrio a los pies de un compañero. Es la única que le ha quitado el tapón a una olla express. No es posible que Jimena Gállego diga que limpiar el desastre causado por un envase roto, con las mantas de cama, sea peor que la acción misma de lanzar vidrio a los pies de Horacio Pancheri.

Convengamos en que las mantas no sangran, no sufren ni sienten dolor. Convengamos que por una herida no llevas a una manta al hospital; sin embargo, a un ser humano sí.

Convengamos que, durante la gala, si Sergio Mayer no menciona lo de la olla express, nadie habría dicho nada. ¿Se le olvida a Telemundo que su público, gracias a “Top Chef VIP” y al chef Toño, sabe cómo funciona dicho artefacto y reconoce el peligro y el daño que se puede generar al manipularlo con irresponsabilidad?

¿En serio todas las demás provocaciones son similares a las acciones ejercidas por Julia? No. Aunque la producción diga lo contrario, quemaduras y heridas con vidrio como posible consecuencia de una acción están por encima de cualquier otra acción generada dentro de la casa. ¡Anoche “La Jefa” tendría que haber expulsado a Julia!

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