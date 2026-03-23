Sergio Mayer: “‘La Jefa’ ha dejado que esto crezca y estas son las consecuencias”

Sergio Mayer participó en la sección “Sin Censura” del programa matutino “Hoy Día“, en donde hablan de lo que ocurre dentro de “La Casa de los Famosos 6“. Expusieron, para el exhabitante, algunas de las acciones ejercidas por habitantes del cuarto tierra y del cuarto agua durante el fin de semana. Y Mayer fue contundente con sus observaciones, alegando que dentro del programa “estamos viendo que no ha habido una aplicación de las reglas y consecuencias”.

“Creo que ‘La Jefa’ ha sido demasiado generosa dando dos tarjetas amarillas. ¡Ha sido muy tolerante! Y ha dejado que esto crezca, y lo digo con todo respeto hacia “La Jefa”, porque estas son las consecuencias”, señaló Sergio Mayer para “Hoy Día”.

En conversación con Verónica Bastos, Clovis y Penélope Menchaca, también dijo: “Esto que estamos viendo, la falta de un líder dentro de los grupos, también ha generado esto; aquí hay una o dos personas que están dirigiendo a los grupos desde una dictadura”.

Continúa: “Esto es lo que está pasando: ya perdieron el contexto del programa; ahora solo están buscando las agresiones. Y eso es consecuencia de no aplicar esas reglas; de nada sirve que tengas un reglamento en blanco y negro si no hay consecuencias de tales cosas”, concluyó el actor y empresario.

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