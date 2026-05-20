Hispana de 12 años que falleció tras golpe en la cabeza, murió por causa natural, dictamina forense de Los Ángeles

La hispana de 12 años que falleció días después de recibir un golpe en la cabeza con una botella metálica de agua durante un incidente con otra estudiante, murió por causas naturales, dictaminó el médico forense del condado de Los Ángeles.

Khimberly Zavaleta Chuquipa, de 12 años, falleció el 25 de febrero de 2026 en un hospital días después de que su familia denunciara que la adolescente había sufrido una lesión cerebral tras un golpe en la cabeza durante un incidente de abuso escolar en el Reseda Charter High School.

De acuerdo con la familia, Khimberly era una estudiante aparentemente sana, cuando, el 17 de febrero, durante un pleito por defender a su hermana de acosadores, recibió el impacto de la botella metálica.

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Cuatro días después, la joven hispana fue trasladada de urgencia a un hospital, donde le practicaron una cirugía cerebral. Posteriormente, fue inducida a un coma artificial, pero falleció el 25 de febrero.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arrestó en abril a una estudiante sospechosa de asesinato en relación con la muerte de Zavaleta.

Además, la familia de Khimberly presentó una demanda contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) tras alegar que la estudiante había sido acosada repetidamente en el campus y que el personal no tomó en serio las denuncias de acoso escolar.

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Sin embargo, el informe publicado este martes por el médico forense dictaminó que la muerte de Khimberly no había sido un homicidio, sino que se debió a causas naturales.

Los estudios forenses atribuyeron la causa del fallecimiento de Zavaleta a una “rotura espontánea” de vasos sanguíneos en el cerebro, provocada por una afección médica preexistente.

De acuerdo con el médico forense, Khimberly padecía una malformación arteriovenosa cerebral, que es una afección poco común presente al nacer, en la que las arterias del cerebro se agrupan muy juntas, lo que aumenta el riesgo de roturas.

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“Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son un conjunto de vasos sanguíneos frágiles, enredados y de alta presión, propensos a romperse espontáneamente, especialmente cuando se localizan en la región del cerebro, como en el caso de Khimberly“, declaró el Dr. Odey Ukpo, médico forense jefe.

“Una hemorragia catastrófica debida a una rotura se produce rápidamente —en cuestión de segundos o minutos— y supone una amenaza inmediata para la vida”, agregó.

El comunicado de prensa dice que, según los informes, Khimberly recibió el golpe en la parte posterior de la cabeza cuatro días antes de ser hospitalizada, pero no establece ninguna conexión entre ese incidente y la hemorragia cerebral posterior.

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Los abogados de la familia de Khimberly afirmaron que la determinación del médico forense ignoró la innegable realidad de lo que le sucedió a la adolescente hispana.

“Antes de este incidente, Khimberly era una niña sana y vital de 12 años, sin síntomas, sin crisis médica y sin indicios de que su MAV representara algún peligro para su vida”, dijo el abogado Robert Glassman, socio del bufete Panish Shea Ravipudi.

“Luego, en la escuela, la golpearon en la cabeza con una botella de agua de aluminio, se quejó de un fuerte dolor de cabeza y, en cuestión de días, sufrió una hemorragia cerebral catastrófica que le costó la vida“, añadió.

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A pesar del dictamen del médico forense, la familia de Khimberly Zavaleta continuará adelante con la demanda en contra del LAUSD.

“Si Khimberly tenía una afección subyacente que la hacía más vulnerable a las lesiones, eso no justifica la conducta que provocó su muerte“, reiteró el abogado.

El LAUSD no hizo comentarios directos sobre la actualización del médico forense, pero un portavoz declaró que el distrito escolar está profundamente apenado por la muerte de Khimberly.

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“Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, los amigos y toda la comunidad escolar de la estudiante”, dijo el portavoz, quien agregó que el distrito no hace comentarios relacionados con litigios pendientes.

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