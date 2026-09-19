Apple AirPods 5: ¿Son para ti? Novedades, puntos fuertes y no tan fuertes

Apple ha renovado su gama de auriculares de diseño abierto con los nuevos AirPods 5. La propuesta busca solucionar una de las grandes limitaciones históricas del formato sin almohadillas de silicona: ofrecer una cancelación activa de ruido (ANC, por sus siglas en inglés) efectiva sin aislar físicamente el oído con tapones. Con un precio de partida de $129 para el modelo estándar y $149 para la versión con estuche de carga inalámbrica, los AirPods 5 buscan democratizar el audio inteligente y la cancelación de ruido dentro del ecosistema iOS.

Diseño y ajuste: la comodidad abierta se vuelve más resistente

Los AirPods 5 mantienen el diseño ergonómico introducido en la generación anterior, desarrollado a partir de millones de datos anatómicos de orejas. Al no contar con almohadillas de silicona, evitan la sensación de presión o sellado que a muchos usuarios les resulta incómoda.

La gran novedad en su construcción es el salto en durabilidad. Ambos modelos cuentan ahora con certificación IP57, lo que garantiza resistencia mejorada frente al polvo, el sudor y la lluvia. Es un avance práctico relevante para quienes los utilizan al hacer ejercicio al aire libre o en entornos de trabajo exigentes.

Cancelación de ruido y calidad de sonido

Ahora todos los AirPods 5 tienen cancelación de ruido. En los AirPods 4 sólo lo tenía la versión más cara. Crédito: Apple | Cortesía

Llevar cancelación de ruido a un auricular abierto es un desafío técnico, ya que el ruido ambiental entra de forma natural por la cavidad del oído. Para compensarlo, Apple ha integrado una nueva arquitectura acústica —inspirada en los AirPods Pro 3— junto con un algoritmo de compresión de audio totalmente rediseñado e impulsado por el chip H2.

Cancelación de ruido (ANC): Elimina hasta un 50% más de ruido ambiental (1.5x) en comparación con la versión de los AirPods 4 que tienen ANC. Aunque no alcanza el aislamiento pasivo de unos auriculares que sellen el interior de la oreja, logra reducir de forma notable el murmullo continuo de motores, trenes o cafeterías.

Modo Transparencia y Audio Adaptativo: El modo de sonido ambiente procesa las voces de forma más natural. La función Adaptive Audio ajusta automáticamente el nivel de cancelación en función de la sonoridad del entorno.

Calidad de audio: Ofrece graves más profundos, voces más claras y mejor separación instrumental gracias a un ecualizador adaptativo de última generación.

Ecualización personalizada: Por primera vez en iOS 27, los ajustes de audio permiten modificar el sonido mediante un ecualizador de tres bandas (graves, medios y agudos) que guarda la preferencia directamente en el auricular.

Funciones inteligentes: Live Translation y Siri AI

Los AirPods 5 no solo funcionan como reproductores de sonido, sino como un canal directo para las funciones de Apple Intelligence en el iPhone. Auque no son novedades, merece la pena destacarlas.

Traducción en vivo (Live Translation): Permite mantener conversaciones cara a cara en diferentes idiomas. El micrófono capta la voz del interlocutor y los AirPods reproducen la traducción directamente en el oído. Se puede activar presionando ambas patillas, mediante Siri o desde el botón de acción del iPhone.

Siri AI y gestos: La integración con Siri AI permite realizar consultas basadas en el contexto personal (como buscar una canción enviada por mensaje o confirmar una reserva de vuelo) sin tocar el teléfono. Además, es posible responder con gestos de cabeza: asentir para aceptar una llamada o mover la cabeza hacia los lados para rechazarla.

El estuche con carga inalámbrica también supone una mayor duración de la batería. Crédito: Apple | Cortesía

Batería, control de volumen y diferencias entre versiones

Apple comercializa dos versiones de los AirPods 5:

AirPods 5 estándar ($129):

Estuche de carga por USB-C.

Autonomía de hasta 4 horas de reproducción continua con ANC activado (6 horas sin ANC) y hasta 20 horas totales con el estuche.

Control por sensor de presión en el poste.

AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica ($149):

Control de volumen: Incorpora un sensor capacitivo que permite subir o bajar el volumen deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo por la patilla del auricular. Es útil, pero cuesta un poco agarrarle el truco.

Mayor autonomía: Ofrece hasta 5 horas de reproducción con ANC activado (7 horas sin ANC) en una sola carga y hasta 22 horas totales combinadas con el estuche.

Carga versátil: Compatible con cargadores Qi, cargadores del Apple Watch y USB-C.

Puntos fuertes

Comodidad de uso: Formato abierto ideal para quienes odian las almohadillas de silicona dentro de la oreja.

La mejor cancelación de ruido en diseño abierto: Logra un aislamiento sorprendente considerando que no existe sellado físico.

Control de volumen por deslizamiento: Una adición muy esperada que por fin llega al formato estándar en el modelo de $149.

Resistencia IP57: Protección sólida contra polvo, agua y sudor.

Utilidad real con Live Translation: Traducción fluida y privada en el oído.

Puntos débiles

El aislamiento pasivo es limitado: En entornos con ruido extremo de alta frecuencia (como un avión despegando), unos auriculares con almohadillas siguen aislando mejor.

Diferencias de funciones por precio: El modelo base de $129 prescinde del control de volumen por deslizamiento y de la carga inalámbrica.

Dependencia del ecosistema: Las funciones más avanzadas (Siri AI y Live Translation) requieren un iPhone compatible con Apple Intelligence actualizado a iOS 27.

Crédito: Apple | Cortesía

¿Veredicto?

Recomendado si: Buscas la máxima comodidad, no te adaptas a los auriculares con almohadillas y quieres cancelación de ruido activa eficaz para el día a día sin aislarte por completo del entorno.

No es para ti si: Priorizas el aislamiento acústico absoluto frente a ruidos intensos o buscas la máxima autonomía por carga del mercado sin depender del estuche.

Conclusión

Los AirPods 5 representan una mejora de los auriculares de diseño abierto de Apple. A $129 para el modelo base y $149 para la versión con carga inalámbrica y control de volumen por deslizamiento, ofrecen un muy buen equilibrio entre comodidad, rendimiento de audio y funciones de inteligencia artificial. No reemplazan la cancelación física de la gama AirPods Pro para entornos de ruido extremo, pero para el uso diario en movilidad, oficina o deporte, son una opción abierta muy atractiva.