Joven hispana fallece tras presunto acoso escolar en Los Ángeles

Las autoridades investigan como un homicidio la muerte de una adolescente hispana, quien perdió la vida en un presunto caso de acoso escolar en una escuela preparatoria de Los Ángeles.

Familiares identificaron a la víctima como Khimberly Zavaleta Chuquipa, de 12 años y estudiante de sexto grado de la Reseda High School.

De acuerdo con los familiares, Khimberly recibió un golpe en la cabeza con una botella metálica de agua, lo que le provocó una lesión cerebral. La joven falleció el 25 de febrero en un hospital.

En una entrevista con la cadena ABC, la madre de Khimberly, Elma Chuquipa, dijo que el día del incidente su hija se estaba enfrentando a un grupo de estudiantes que supuestamente estaban acosando a su hermana mayor.

“A la hora de la salida, ella (la hermana mayor) estaba en el pasillo de la escuela cuando un chico alto se le acercó, la empujó y mi hija le dijo: ‘¿Qué te pasa conmigo? Vamos a la dirección a hablarlo’, pero él la ignoró“, dijo la madre.

Elma Chuquipa mencionó que, cuando Khimberly intervino para defender a su hermana, supuestamente alguien le arrojó una botella de agua.

Los familiares dijeron que el incidente fue captado en video, pero en la grabación no quedó registrado el momento en que se lanzó la botella metálica.

Unos días después del incidente, Khimberly se quejó de fuertes dolores de cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se le practicó una cirugía cerebral, a la que no sobrevivió.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el fallecimiento de Khimberly se mantiene como una investigación de homicidio y que, debido a que el caso está relacionado con menores, los detectives no pueden proporcionar más información por el momento.

Los familiares dijeron que Khimberly era una adolescente brillante, que tenía el deseo de aprender francés y amaba el voleibol.

Amistades de la familia de la joven hispana crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que se utilizarán en el pago de los servicios funerarios de la joven.

En relación al incidente de Khimberly, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) expresó su pesar por la muerte de la estudiante del Reseda High School.

“El Distrito mantiene su compromiso de brindar apoyo a los estudiantes, al personal y a las familias afectadas por esta pérdida, incluyendo servicios de consejería y recursos adicionales en el campus“, dijo el LAUSD.

Los funcionarios del distrito escolar mencionaron que estaban cooperando con las autoridades en la investigación del caso.

