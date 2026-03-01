Vigilan centros de culto en Los Ángeles tras ataques contra Irán

Autoridades del sur de California aumentaron la vigilancia en centros de culto como medida de precaución tras los ataques de las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que el Departamento de Policía (LAPD) incrementaría el patrullaje tanto en sitios de práctica religiosa como en otras áreas sensibles de la ciudad.

While there are no known credible threats at this time, LAPD has stepped up patrols near places of worship, community spaces, and other areas of the city, and we will… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) February 28, 2026

“Estamos monitoreando de cerca cualquier amenaza a la seguridad pública de Los Ángeles en medio de la acción militar en Oriente Medio“, dijo la alcaldesa Bass en un comunicado.

“Si bien no se conocen amenazas creíbles en este momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha intensificado las patrullas cerca de lugares de culto, espacios comunitarios y otras zonas de la ciudad, y nos mantendremos vigilantes para proteger nuestra ciudad”, añadió la funcionaria.

La alcaldesa dijo reconocer que muchos residentes están afectados y profundamente preocupados tras las acciones militares de este fin de semana, y pidió a todos que expresaran sus opiniones de manera pacífica.

El estado de alerta no se limita exclusivamente a la ciudad de Los Ángeles, sino que también se extiende por todo el condado de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) aseguró que también aumentó el patrullaje en instituciones culturales, lugares de culto y en otros sitios destacados de la región.

“Hemos revisado proactivamente nuestros planes de despliegue, hemos mejorado la coordinación con nuestras estaciones de patrullaje y nos hemos asegurado de que haya recursos adicionales disponibles en caso de ser necesarios”, dijo el LASD en un comunicado.

“Estas medidas son preventivas y forman parte de nuestro compromiso continuo con la preparación y la seguridad comunitaria”, agregó.

Funcionarios del gobierno de California también aseguraron mantener un monitoreo permanente de la situación tras la ofensiva militar en Irán.

“Nuestros equipos de seguridad nacional y gestión de emergencias están trabajando con socios federales para prepararse ante cualquier impacto en el país”, dijo la oficina del gobernador Gavin Newsom.

“El Centro Estatal de Evaluación de Amenazas está coordinando activamente con las fuerzas del orden locales. No existe ninguna amenaza específica ni creíble para California en este momento, y nos mantenemos totalmente preparados y vigilantes”, agregó.

Tras los ataques, que comenzaron desde la madrugada de este sábado, tiempo de Estados Unidos, el presidente Donald Trump instó al pueblo iraní a que tome el control de su destino levantándose contra el liderazgo islámico que gobierna la nación desde 1979.

Ante la ofensiva estadounidense e israelí, Irán respondió disparando misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.

Por el ataque, fuentes oficiales de Irán confirmaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien era el líder supremo de la nación.

