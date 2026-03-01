Trump afirma que operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto y dice estar dispuesto a negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la operación lanzada en la víspera para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

Trump hizo está afirmación en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC un día después de que comenzaran los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, donde fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán decreta luto nacional tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí. Crédito: Hassan Ammar | AP

En una conversación telefónica con el periodista Joe Kernen, el presidente dijo que la operación, bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, está “adelantada a lo previsto”, explicó la cadena.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Trump dispuesto a negociar con nuevo liderazgo iraní

Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

“Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos“, declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.

EE.UU. lanzó misiles durante operación contra Irán. Crédito: U.S. Central Command | AP

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber dado antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado”, dijo.

Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido.

El mandatario republicano dio estas declaraciones después de que su Ejército anunciara que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación. EFE

