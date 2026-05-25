EE.UU. confirma nuevos ataques a Irán; Teherán acusa rompimiento del alto al fuego

Pese a la tregua vigente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este lunes nuevos ataques militares en el sur de Irán.

“Las fuerzas estadounidenses realizaron hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”, declaró el portavoz del CENTCOM, capitán Tim Hawkins. “Entre los objetivos se encontraban plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”.

El funcionario añadió que las fuerzas estadounidenses continúan “defendiendo a sus tropas mientras ejercen moderación durante el actual alto al fuego”.

CENTCOM spox Capt Tim Hawkins to Fox: “U.S. forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines. U.S. Central Command continues… — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 25, 2026

Según explicó, las operaciones incluyeron bombardeos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que, de acuerdo a la versión del CENTCOM, intentaban colocar minas navales cerca de la estratégica vía marítima.

Incluso, la cadena Fox News citó a altos funcionarios estadounidenses, quienes describieron que dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. La respuesta militar de Estados Unidos incluyó la destrucción de ambos barcos y un ataque adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bandar Abbas, en el sur de Irán.

Washington acusa desde hace meses a Irán de utilizar minas navales y restricciones marítimas para presionar a Estados Unidos y sus aliados.

Medios internacionales reportaron explosiones en Bandar Abbas, una ciudad portuaria estratégica cercana al estrecho de Ormuz. Autoridades iraníes acusaron a Washington de violar el acuerdo de cese al fuego, aunque Estados Unidos insistió en que las acciones fueron defensivas.

Este nuevo ataque llega apenas unos días después de que Donald Trump adelantó que un acuerdo de Estados Unidos con Irán estaba “prácticamente negociado“, el cual incluiría la apertura del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico debido a que por esa vía transita una parte importante del suministro energético mundial.

Sigue leyendo: