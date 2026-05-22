EE.UU. suspende venta de armas a Taiwán para garantizar municiones en su guerra en contra de Irán

Hung Cao, secretario interino de la Marina, dio a conocer que, debido al conflicto bélico sostenido en contra de Irán, el gobierno estadounidense frenó temporalmente cerca de $14,000 millones de dólares en ventas de armamento destinado a Taiwán.

En una audiencia del Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado, el exmilitar nacido en Vietnam señaló que, a pesar de contar con un nutrido arsenal para seguir en guerra, el gobierno estadounidense optó por producir más municiones y dejar de fabricar para surtir a sus aliados.

“En este momento, estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener las municiones necesarias para Epic Fury. Simplemente nos estamos asegurando de tener todo, pero las ventas militares al extranjero se reanudarán cuando la administración lo considere necesario”, indicó.

Desde el arranque de la guerra en contra de la República Islámica, el 28 de febrero, Estados Unidos ha lanzado miles de misiles sobre territorio iraní y gastado una fortuna sin todavía lograr un acuerdo que garantice el final del enriquecimiento de uranio con el objetivo de fabricar armas nucleares.

Además, el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación de buques petroleros prolongando una crisis energética que muy probablemente obligue a Estados Unidos a intensificar su ofensiva en Medio Oriente.

Los detractores de la administración Trump aseguran que las reservas armamentistas estadounidenses han disminuido considerablemente. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

Previendo ello, se decidió priorizar la fabricación de más misiles y munición destinados a sus fuerzas armadas.

Bajo ese enfoque, la Casa Blanca pretende obtener del Congreso un presupuesto suplementario que rondaría entre $80,000 y $100,000 millones de dólares para continuar en guerra.

Parte de esa cantidad de dinero sería destinada a reponer la elevada cuota de misiles utilizadas en menos de tres meses.

Sin embargo, Pete Hegseth, secretario de Defensa, rechaza que las reservas armamentistas de Estados Unidos hayan disminuido a niveles alarmantes como los detractores de la administración Trump pretenden hacer creer.

“El tema de las municiones se ha exagerado de forma imprudente e inútil. Sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos de sobra lo que necesitamos”, expresó hace unos días el expresentador de televisión ante los miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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