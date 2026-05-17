Presidente de Taiwán defiende compra de armas a EE.UU. y rechaza que la isla sea “moneda de cambio”

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (William Lai), aseguró que la seguridad de la isla “no puede ser objeto de negociación” y defendió la compra de armamento a Estados Unidos como una medida clave para mantener la estabilidad en Asia, luego de los recientes comentarios del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre el futuro respaldo militar de Washington a Taipéi.

Las declaraciones de Lai se producen tras la reunión celebrada en Pekín entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la que el tema de Taiwán ocupó un lugar central en las conversaciones bilaterales.

En un mensaje difundido en redes sociales y en comunicados oficiales, Lai afirmó que Taiwán “se encuentra en el núcleo de los intereses mundiales” y sostuvo que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán “nunca serán sacrificadas ni negociadas”.

El mandatario taiwanés también respondió a la creciente inquietud dentro de la isla después de que Trump señalara, en una entrevista con Fox News, que las ventas de armas estadounidenses a Taiwán representan “una muy buena ficha de negociación” frente a China.

“Taiwán no provocará conflictos ni aumentará las tensiones, pero tampoco renunciará a su soberanía nacional, a su dignidad ni a su sistema democrático y libre bajo presión”, declaró Lai.

New: President Lai Ching-te responded to recent comments made by President Donald Trump earlier today, arguing the following points:

• The Republic of China (Taiwan) is a defender of the status quo and will not abandon its sovereignty and dignity under pressure.

• The PRC is… pic.twitter.com/3eha3lNWs8 — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) May 17, 2026

Taiwán insiste en mantener respaldo militar de Washington

El gobierno taiwanés considera que la cooperación militar con Estados Unidos es esencial frente a la presión de Pekín, que reclama a la isla como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr una eventual reunificación.

Lai defendió las adquisiciones de armamento estadounidense y aseguró que representan “el disuasivo más importante” para evitar una escalada militar en la región.

Durante su actual administración, Trump aprobó un paquete de armas para Taiwán valorado en 11,000 millones de dólares, que incluye misiles, drones, sistemas de artillería y software militar. Sin embargo, el presidente estadounidense reconoció recientemente que aún no decide si autorizará otro paquete adicional de 14,000 millones de dólares.

“Depende de China”, dijo Trump durante la entrevista televisiva, al tiempo que dejó claro que no busca una declaración formal de independencia de Taiwán ni un conflicto militar directo con Pekín.

Las palabras del mandatario republicano provocaron reacciones inmediatas tanto en Taiwán como en Washington, donde legisladores republicanos y demócratas reiteraron su respaldo a la isla.

Mr. Trump’s comments are likely to be seen as a setback for President Lai of Taiwan, who had pushed strenuously for more military spending and purchases of American weapons.



When Taiwanese lawmakers finally voted for $25 billion in special funding to pay for the two weapons… — William Yang (@WilliamYang120) May 16, 2026

Crece la tensión entre Washington y Pekín

China elevó el tono tras la cumbre presidencial y calificó a Taiwán como “el asunto más importante” en la relación bilateral con Estados Unidos.

Xi advirtió a Trump que un manejo incorrecto de la situación podría derivar en “choques e incluso conflictos”, según versiones difundidas por medios oficiales chinos.

Mientras tanto, asesores cercanos a Trump expresaron preocupación por un posible incremento de las tensiones militares en los próximos años. De acuerdo con reportes publicados por medios estadounidenses, algunos funcionarios consideran que China podría aumentar la presión sobre Taiwán después de la reunión en Pekín.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, intentó reducir la incertidumbre y afirmó que la política de Washington hacia Taiwán “permanece sin cambios”.

Taiwán y China se gobiernan por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista tomó el poder en Pekín tras la guerra civil china. Aunque la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, no reconoce formalmente a Taiwán como un Estado independiente, Washington continúa siendo su principal aliado militar y político.

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