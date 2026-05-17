Parlamentaria del Senado bloquea proyecto de $1,000 millones de dólares para salón de baile de Trump

La Parlamentaria del Senado dictaminó bloquear una partida de gastos del proyecto de $1,000 millones de dólares que estaría destino para el salón de baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

“Los republicanos intentaron forzar que los contribuyentes pagaran por el salón de baile de $1,000 millones de dólares de Trump. Los demócratas del Senado respondieron y derrotamos su primer intento”, señaló el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Tras darse a conocerse el resolutivo, Chuck Schumer aseguró que los demócratas en el Senado “estarán listos” para detener un nuevo intento de los Republicanos de querer autorizar recursos para el salón de baile.

“Los demócratas seguirán luchando contra esto de todas las maneras posibles: en el Byrd Bath, en el pleno del Senado con votos, y en cualquier otro lugar donde los republicanos intenten saquear el dinero ganado con tanto esfuerzo de los estadounidenses para el palacio dorado de Trump. El contraste no podría ser más claro: los demócratas luchan por las familias estadounidenses. Los republicanos luchan por Trump”, manifestó.

La decisión supone un revés para Donald Trump, que considera el Salón de Baile uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial.

Obras de construcción del salón de bailes de la Casa Blanca en Washington, Crédito: Allison Robbert | AP

Los republicanos habían solicitado estos fondos para fines de seguridad, aludiendo al intento de asesinato contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, aunque el presidente ha insistido en que las obras se financiarán a través de las contribuciones de donantes privados.

“En un momento en que las familias están sufriendo por el costo de los alimentos, la gasolina, la vivienda y la atención médica, los republicanos siguen tratando de gastar dólares de los contribuyentes en el proyecto de vanidad de Trump en lugar de reducir los costos para el pueblo estadounidense. Los estadounidenses no quieren un salón de baile. No necesitan un salón de baile. Y definitivamente no deberían ser obligados a pagar por uno”, insistió Chuck Schumer.

De acuerdo al presidente Trump, este salón de baile, que ha suscitado un intenso debate entre la opinión pública, será inaugurado en septiembre de 2028.

“Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028… Se encuentra en construcción, adelantado al cronograma previsto, y será la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”, afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

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