JD Vance intenta corregir a Trump tras decir que no le importan los estadounidenses

El vicepresidente JD Vance quedó en el centro de la polémica luego de negar públicamente unas declaraciones de Donald Trump que sí quedaron registradas en video y que han provocado fuertes críticas dentro y fuera de Washington.

Durante una conferencia de prensa, Vance fue cuestionado sobre una frase pronunciada por Trump un día antes, cuando aseguró que la situación financiera de los estadounidenses “no” influía en sus decisiones respecto a Irán y la política internacional.

Ante la pregunta de un periodista, el vicepresidente respondió: “No creo que el presidente haya dicho eso. Creo que es una tergiversación de lo que dijo”.

Sin embargo, el video de la conferencia presidencial contradice directamente esa afirmación.

Trump dijo que no piensa en la economía de los estadounidenses

El martes, Trump fue cuestionado sobre si el deterioro económico y el aumento del costo de vida influían en su postura frente a Irán. Su respuesta fue contundente.

“Ni un poquito. No pienso en la situación financiera de los estadounidenses”, declaró el mandatario.

Trump añadió que su única prioridad era impedir que Irán obtuviera armas nucleares. “Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no puedan tener un arma nuclear”, sostuvo.

Las declaraciones rápidamente generaron críticas entre demócratas y usuarios en redes sociales, especialmente en medio de un contexto económico complicado para millones de familias estadounidenses.

De acuerdo con datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 3.8% en abril, mientras que el crecimiento salarial fue de 3.6%, una diferencia que continúa golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Crece presión política contra Trump y Vance

La controversia escaló todavía más luego de que diversos republicanos intentaran matizar o justificar las palabras del presidente.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, evitó profundizar sobre el tema cuando fue interrogado por medios estadounidenses.

Mientras tanto, una encuesta reciente de CNN reveló que el 77% de los estadounidenses responsabiliza directamente a Trump por el aumento del costo de vida en sus comunidades.

Analistas políticos consideran que el episodio refleja la creciente presión que enfrenta la Casa Blanca frente al desgaste económico y las tensiones internacionales, especialmente por el conflicto con Irán.

La polémica también reavivó las críticas hacia Vance, quien ha sido señalado por opositores de actuar más como defensor político de Trump que como vicepresidente independiente.

El caso se volvió viral en redes sociales después de que circularan fragmentos de video comparando las declaraciones originales de Trump con la respuesta posterior de Vance.

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