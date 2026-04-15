Vance admite que jóvenes no simpatizan con política exterior de Trump

El vicepresidente JD Vance reconoció públicamente que los votantes jóvenes no están alineados con la política exterior del presidente Donald Trump, particularmente en lo que respecta a los conflictos en Oriente Medio.

Durante un evento organizado por Turning Point USA en Athens, Georgia, Vance admitió que existe un distanciamiento generacional en torno a temas como la guerra en Gaza y la tensión con Irán. “Reconozco que a los votantes jóvenes no les gusta la política que tenemos en Oriente Medio, ¿de acuerdo? Lo entiendo”, expresó ante el público.

El acto no estuvo exento de tensión

De acuerdo con reportes de The New York Times, el vicepresidente fue abucheado apenas diez minutos después de iniciar su participación. Entre los gritos, un asistente lanzó consignas como: “¡Jesucristo no apoya el genocidio!” y “¡Están matando niños! ¡Están bombardeando niños!”, en aparente referencia al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

Pese al ambiente adverso, Vance defendió las decisiones de la administración Trump, argumentando que, aunque los jóvenes puedan discrepar, es importante que se mantengan involucrados en el debate político. “No digo que tengan que estar de acuerdo conmigo en todos los temas. Lo que digo es que no se desvinculen solo porque no estén en desacuerdo en un tema”, señaló. “Involúcrense más. Hagan oír su voz aún más”.

Según información de Associated Press, el vicepresidente también abordó temas religiosos y políticos, incluyendo las tensiones recientes entre Trump y el papa León XIV. El Pontífice ha sido crítico de las acciones militares en el extranjero, mientras que Trump lo ha acusado de debilidad.

En ese contexto, Vance —quien es el segundo vicepresidente católico en la historia del país— adoptó un tono más conciliador. Señaló que el diálogo con el Papa es valioso, aunque subrayó que cada actor debe mantenerse en su ámbito. “Es importante que el Papa sea muy cuidadoso cuando habla de asuntos de teología, así como yo debo serlo en política pública”, dijo.

Este episodio refleja una creciente brecha entre las políticas del gobierno y las percepciones de los votantes más jóvenes, especialmente en temas internacionales. Analistas coinciden en que este segmento será clave en futuras elecciones, lo que podría obligar a la administración a replantear su narrativa.

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