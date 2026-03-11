Donald Trump exhibe a J.D. Vance por no estar convencido de iniciar una guerra en contra de Irán

El presidente Donald Trump señaló que James David Vance, quien funge como su barco derecho en Washington, presuntamente no estaba convencido de iniciar una guerra en contra de Irán, lo cual podría ser considerado como una posición delicada si se toma en cuenta que al magnate neoyorquino suele dejar de ver con buenos ojos a quienes rehúyen respaldar sus planes por más arrebatados que puedan ser.

Durante un encuentro sostenido con los varios representantes de medios informativos en Miami, Florida, uno de ellos cuestionó directamente al republicano de 79 años si existía alguna división con el vicepresidente sobre el conflicto bélico que decidió poner en marcha.

“Nos llevamos muy bien en esto. Diría que él era un poco diferente a mí filosóficamente. Creo que quizá no le entusiasmaba tanto ir, pero sentí que era algo que teníamos que hacer. No creí que tuviéramos otra opción. Si no lo hacíamos, nos lo habrían hecho a nosotros”, respondió sin titubear.

J.D. Vance es consciente de que gran parte de sus aspiraciones de continuar creciendo en la política dependen de Donald Trump. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Y para ser más contundente, el mandatario de la nación refirió que llegó a sentir cómo los iranís sólo pretendían ganar tiempo, pues no existía un interés concreto por sellar un acuerdo sobre garantizar el abandono de su proyecto nuclear.

“Sentí que, basándome en las negociaciones que se estaban llevando a cabo con Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco (Rubio), Pete (Hegseth) y todos los involucrados, me pareció que buscaban convencernos”, subrayó.

Desde la semana pasada, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, J.D. Vance asumió una posición distinta a la planteada desde su campaña en apoyo a la candidatura de Trump, pues mientras que antes se oponía a la participación directa de Estados Unidos en conflictos extranjeros prolongados, ahora —con el fin de justificar su respaldo— descartó la posibilidad de ver una guerra de largo desarrollo frente a Irán.

“De ninguna manera Donald Trump va a permitir que este país entre en un conflicto de varios años sin un final claro a la vista y sin un objetivo claro. Creo que eso significa que no vamos a caer en los problemas que hemos tenido con Irak y Afganistán”, expuso.

