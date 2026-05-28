Exigir a inmigrantes solicitar Green Card desde su país podría “penalizar” a las personas, advierten abogados

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump de exigir a inmigrantes que viven en Estados Unidos solicitar una Green Card desde su país podría “penalizar” a las personas, ademas de generar caos en el sistema migratorio, advierten miembros de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer un memorando –sin firma de un alto funcionario– en el que se instruye que inmigrantes que soliciten la Residencia Legal Permanente o Green Card deberán hacerlo desde su país de origen, aunque se indica que habrá casos “excepcionales”.

“Este memorando plantea serias cuestiones legales y prácticas que el USCIS aún no ha respondido”, expuso Shev Dalal-Dheini, directora senior de Relaciones Gubernamentales. “En lugar de mejorar el sistema de inmigración y aumentar nuestra seguridad, esta política corre el riesgo de penalizar a quienes intentan cumplir la ley”.

Dalal-Dheini expuso tal postura durante una conferencia de prensa virtual con miembros de AILA, donde se insistió en la falta de claridad de la regla.

Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, expuso que el cambio de USCIS no es una asunto simplemente “técnico”.

“Para quien no está familiarizado con el tema, esto podría parecer un simple cambio técnico en el procedimiento. No lo es. Se trata de un cambio profundo con graves consecuencias para las personas, las familias y las empresas de todo el país”, indicó.

Johnson agregó que el cambio de política empata con otras modificaciones del a administración Trump, enfocadas en procesos legales.

“Consiste en otro intento de obstaculizar el sistema de inmigración legal, haciéndolo más lento, más estricto y más impredecible”, lamentó.

Agregó que durante más de 70 años, el “ajuste de estatus” –como se le conoce la petición para una Green Card– fue creado por el Congreso y aplicado por administraciones de ambos partidos, generando confianza en el sistema.

“La gente confiaba en ese sistema. Tomaron decisiones trascendentales basándose en él. Aceptaron empleos, fundaron empresas, se casaron, tuvieron hijos, compraron casas, construyeron su futuro, todo ello cumpliendo la ley tal como la redactó el Congreso y como el gobierno la ha aplicado durante décadas”, expuso. “Esta política demuestra un desprecio absoluto por esas personas, por esas decisiones y por el impacto que tendrá”.

Johnson recordó que la administración Trump ha impuesto prohibiciones de visado a 75 países y advirtió que el servicio consular estadounidense está rebasado.

¿A quiénes afecta inicialmente?

No hay una lista exacta de a qué inmigrantes puede afectar principalmente la nueva política de USCIS, pero Johnson enlistó gente con “libertad condicional”, es decir, personas permisos temporales de estancia y a familias enteras.

“Una vez que el ajuste de estatus se reformule como algo extraordinario en lugar de un proceso legal fundamental, las consecuencias afectarán a los inmigrantes por reunificación familiar, a los inmigrantes por motivos laborales, a los residentes de larga duración y a las personas con fuertes vínculos con Estados Unidos”, lamentó.

En EE.UU. hay dos formas de solicitar la Green Card: viviendo en el país y desde un consulado, pero con la nueva política podría ser primordialmente la segunda vía.

Cuatro preguntas a inmigrantes que solicitan la Green Card

Jeff Joseph, presidente de AILA, destacó que desde el jueves pasado, un día antes de que se publicó el memorando, los oficiales de inmigración que revisan las peticiones de Residencia Legal Permanente comenzaron a hacer nuevos cuestionamientos a los solicitantes.

“Comenzamos a escuchar que los funcionarios encargados de las adjudicaciones hacían cuatro preguntas a las personas durante las entrevistas, y estas cuatro preguntas eran variaciones de las siguientes: Primero, ¿por qué solicitó el ajuste de estatus en lugar del procesamiento consular? Segundo, ¿existe algún factor que le impida el procesamiento consular? Tercero, ¿aún tiene familiares que viven en su país de origen? Y cuarto, ¿por qué decidió no regresar a su país cuando expiró su período de estadía autorizado?”, precisó Joseph.

El experto calificó de “erróneo, reprobable e ilegal”, el memorando para complicar las peticiones de Green Card.

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