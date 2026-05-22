USCIS endurece acceso a la Green Card y exigirá trámites desde el país de origen
La nueva política limitará el ajuste de estatus dentro de EE.UU. salvo en casos extraordinarios
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva política migratoria que endurece las condiciones para obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos, al reafirmar que el llamado “ajuste de estatus” deberá concederse únicamente en circunstancias extraordinarias.
La medida, dada a conocer por la propia agencia federal, representa un giro más estricto en la política migratoria impulsada por la administración Trump y busca reforzar el uso del procesamiento consular fuera del país como vía principal para solicitar una Green Card.
De acuerdo con el memorando publicado por USCIS, los oficiales migratorios deberán evaluar caso por caso si un extranjero merece acceder a esta forma de alivio migratorio dentro del territorio estadounidense.
