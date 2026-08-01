Sebastián Abreu aconseja a Gilberto Mora ante su inminente salida

El futuro de Gilberto Mora sigue en medio de dudas. El mediocampista mexicano ha sido vinculado a muchos clubes del fútbol europeo. La salida de “Morita” sería inminente. Sebastián Abreu aconsejó a Gilberto y a su entorno.

Más allá de pensar en temas económicos y minutos de juego, Sebastián Abreu considera que un factor importante a tomar en cuenta es elegir con cautela al próximo entrenador que dirigirá a Mora.

“No solo es la cultura del país, también por el DT, él tiene una característica de juego. Él debe estar preparado para eso, el DT que esté, debe estar preparado, la condición física será preponderante (…). Si le piden moverse por donde quiera, hacer desorden táctico, pedirle y encarar y la línea de pases encararla, el DT lo disfrutará al máximo”, dijo el uruguayo en una entrevista con TUDN.

En este sentido, es esencial seleccionar a un club que tenga a un entrenador cuya filosofía le de espacio a Gilberto Mora. El mediocampista mexicano debe garantizar oportunidades en el Viejo Continente. Lo más viable para su corta carrera es el fichaje a un club importante y su posterior cesión a un equipo con más posibilidades de jugar.

El precio no será un problema

Gilberto Mora ha subido considerablemente su valor de mercado tras la Copa del Mundo de 2026. Según informaciones de Transfermarkt, “Morita” está valorado en $25 millones de dólares. Sin embargo, la directiva de los Xolos no pondrá mayores trabas en el posible traspaso del mexicano.

“¿Quién puso esa cifra? De acá no salió. Me parece hace unas semanas salió que en el mercado está cotizado en 25 millones, pero quien conoce a Jorge (Hank) en ningún momento va a cortar una posibilidad por un tema económico“, agregó Abreu.

Varios clubes han sido vinculados al mediocampista de los Xolos de Tijuana. Entre ellos destacan el Borussia Dortmund, Benfica, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United y Manchester City. Todos estos equipos han sonado como posibles destinos del mexicano.

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